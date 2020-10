Cabo Amintas vota a favor de Frente Parlamentar de apoio do setor de comércio

15/10/20 - 06:26:03

Na tarde desta quarta-feira, 14, o vereador Cabo Amintas (PSL) participou da Sessão Extraordinária on-line da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), onde votou contra o projeto que pretendia proibir o uso de substâncias inflamáveis por artistas nas ruas de Aracaju. E, mais uma vez, falou sobre a situação dos comerciantes da Av. Hermes Fontes.

Cabo Amintas defendeu o trabalho dos artistas de rua, explicando que a proibição do uso dessas substâncias prejudicaria o trabalho dos artistas que já estão sofrendo com a situação financeira durante a pandemia da Covid-19.

“A situação não está nada fácil para esses artistas de rua. Entendo que a intenção do projeto é prevenir que uma desgraça aconteça, mas, se votarmos pensando nessas desgraças, nem o Hospital de Campanha seria construído. Já que vimos que esse hospital não atendeu às necessidades da pandemia e foi palco de 3 operações da Polícia Federal (PF) para investigar seus custos”, justificou o parlamentar.

Em outra discussão, Amintas votou a favor da criação da Frente Parlamentar de apoio e defesa do setor de comércio e serviços.

“Quero ressaltar a importância dessa Frente Parlamentar, gostaria de citar como exemplo de comerciante a senhora Luciana Monteiro, proprietária do ‘Shopping do Estudante’. Ela que vem sofrendo com a pandemia e também com as obras na Av. Hermes Fontes que estão acontecendo desde dezembro, prejudicando o acesso a seu comércio. Todos os comerciantes foram prejudicados, e lamentavelmente, a situação só piora. Ela está sofrendo ataques de Secretários dessa gestão e já foi à delegacia fazer o boletim de ocorrência. Então, temos que defender esses empresários que estão sofrendo com esse sistema absurdo que a Prefeitura tem colocado”, reclamou.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas