Danielle Garcia destaca compromisso com o desenvolvimento econômico local

15/10/20 - 14:29:30

O bairro Siqueira Campos recebeu, nesta quarta-feira, 14, a candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia 23 (Cidadania), e o candidato a vice Valadares Filho (PSB), que promoveram uma mini carreata pelas ruas locais. Em cada trecho, o apoio da população, confirmando o desejo de ver Aracaju administrada por alguém que tenha a coragem de realizar as mudanças necessárias com responsabilidade.

Danielle Garcia destacou o potencial do Siqueira Campos para o comércio e apresentou suas propostas voltadas para o desenvolvimento econômico, inclusive nos bairros “Essa será uma das prioridades da minha gestão. Por isso, criaremos uma secretaria que, entre as ações, vai estimular os negócios locais, através da conscientização da população para a compra de produtos e serviços produzidos e comercializados localmente”, detalhou.

Durante a carreata, a candidata lamentou o abandono da Praça Dom José Thomaz. “Um dos pontos mais conhecidos do bairro Siqueira Campos. Infelizmente, a prefeitura não dá a devida atenção e quem perde com isso são os moradores, que não contam com um espaço de convivência, lazer e prática esportiva equipado e com segurança, que poderia ser feita pela Guarda Municipal. Mas vamos mudar essa realidade”, salientou.

Ascom/Danielle Garcia