Deputada Maísa declara apoio a candidata a vereadora de São Cristóvão, Joelma Chagas

15/10/20 - 15:46:40

A voz femenina tem ganhado força na Política Sergipana e a união tem sido bem representativa. Nesta semana, a candidata a vereadora de São Cristóvão pelo PSD, Joelma Chagas, recebeu o apoio da Deputada Estadual Maísa Mitidieri.

Em seu discurso, Maísa declarou a sua confiança na candidata e em seu agrupamento para projetos de mudança na 4° cidade mais antiga do Brasil.

“Hoje, vim aqui falar com vocês, cidadãos de São Cristóvão, quero pedir o apoio a nossa candidata a vereadora do agrupamento 55, que é Joelma Chagas, com o número 55987. Tenho certeza que ela fará e ajudará o nosso prefeito Adilson Júnior na prefeitura do nosso município”, disse.

Fonte e foto assessoria