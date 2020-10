Dia “D” da Campanha de Vacinação contra a Paralisia Infantil acontece neste sábado

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa à população que neste sábado, 17, acontecerá o Dia “D” de divulgação e mobilização nacional da campanha contra a Paralisia Infantil. De acordo com a enfermeira do Programa Estadual de Imunização da secretaria, Ana Lira, foram vacinadas, até o momento, 12 mil crianças contra a Poliomielite e para a vacina do Sarampo foram imunizados 30 mil adultos. Os dados da multivacinação só serão divulgados no fim do mês. Sergipe prossegue com a Campanha de Vacinação da Poliomielite e Multivacinação até o dia 30 de outubro.

Segundo a enfermeira, Aracaju não participa da campanha neste sábado, pois 12 Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão funcionando em horário estendido de segunda à sexta-feira dás 08h às 19h. Já os municípios montaram estratégias para o dia “D”, o pedido é que a população compareça as UBSs para a imunização em combate as doenças infectocontagiosas.

“O que se espera é que haja um número maior de pessoas até o fim da campanha, para que se atinja a cobertura vacinal de 95%, o nosso objetivo é garantir a imunização em crianças de um a menores de cinco anos e atualizar a carteira de vacinação para crianças e adolescentes até 15 anos, o reforço também é para vacina contra o sarampo, que tem como público-alvo pessoas de 20 a 49 anos”, ressaltou.

“Os pais ou responsáveis devem levar as crianças a uma unidade de saúde munidos da carteira de vacinação para que um profissional avalie quais doses precisam ser aplicadas. Além da gotinha contra a paralisia infantil, o calendário vacinal inclui outros 14 tipos de vacinas que protegem contra cerca de 20 doenças. Além disso, neste ano, também passou a integrar o SUS uma nova vacina, já inserida na campanha: Meningo ACWY, que protege contra meningite e infecções generalizadas, causadas pela bactéria meningococo dos tipos A, C, W e Y”, concluiu Ana Lira.

