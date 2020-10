“É preciso olhar para todos os bairros sem distinção”, afirma Márcio Macêdo

15/10/20 - 10:50:09

Em visita ao Santa Tereza e Beira Mar, petista se indignou com o abandono de praças e escuridão das ruas

Na noite desta quarta-feira, 14, o candidato a prefeito de Aracaju, Márcio Macêdo (PT), comandou mais uma ‘Carreata 13’. Dessa vez, os moradores do bairro Santa Tereza e do loteamento Beira Mar receberam o petista e sua vice, Professora Ana Lúcia, que levaram propostas para a população e apresentaram os compromissos do Partido dos Trabalhadores para transformar a capital sergipana.

Nas duas localidades, Márcio observou a falta de investimentos e triste situação em que os aracajuanos e aracajuanas ali vivem. Fator que, para ele, causa bastante indignação. “O povo do Santa Tereza e Beira Mar não aguenta mais ruas escuras, praças abandonadas, sujas e sem áreas de lazer adequadas. Isso não pode continuar desse jeito”, disse.

“É necessário olhar para todos os bairros de nossa cidade e investir em projetos de melhorias em cada um deles. Principalmente com obras que criem espaços públicos para o convívio social de nossa gente. Aracaju tem vários lugares que podem se tornar grandes espaços para o nosso povo, basta ter um olhar para todos, de fato. Precisamos e vamos mudar essa realidade. Nós vamos recuperar as praças da cidade”, acrescentou.

Como em todos os lugares que Márcio e Ana têm passado, a recepção calorosa é constante. E isso, para ele, reforça a certeza de que, a verdadeira pesquisa, está no amor e carinho recebido nas ruas. “Cada demonstração de carinho me deixa profundamente emocionado e alegre. Essa é a pesquisa que importa. É por isso que lutamos. É essa força, esse amor e essa saudade que o povo sente do PT, que me fazem mais forte e disposto a enfrentar a missão de cuidar das pessoas”, afirmou.

Presenças

A Carreata 13 desta quarta-feira também contou com a presença de candidatos e candidatas à Câmara Municipal, a exemplo de Karina Drummond, Dentinho, Barroso Guimarães e Jorge Sobral.

Da assessoria

Foto: Janaína Santos