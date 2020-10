Edvaldo passeia na dianteira

15/10/20 - 08:06:56

Por Adiberto de Souza

O último resultado da pesquisa do Ibope em Aracaju e a decisão das televisões de não realizar debates agora no 1º turno, deixou o candidato à reeleição Edvaldo Nogueira (PDT) livre, leve e solto na dianteira da disputa. Com 11 pontos à frente da segunda colocada e sem ter que enfrentar os outros 10 prefeituráveis em desgastantes debates televisivos, o pedetista toca a campanha no melhor estilo “paz e amor”. Ao contrário da aparente tranquilidade de Nogueira, os demais candidatos gastam boa parte do tempo atacando o líder da pesquisa ou brigando entre si, todos de olho na vice-liderança da delegada Danielle Garcia. Aliás, ela é quem está sendo o principal alvo da maioria dos concorrentes. Portanto, faltando apenas um mês para as eleições, é aconselhável os marqueteiros mudarem o foco da campanha, atraindo Edvaldo para o confronto eleitoral visando ameaçar a sua confortável “pole position”. Caso insistam no atual reme-reme, verão a vaca ir para o brejo bem antes do que possam imaginar. Misericórdia!

Candidato arrependido

O candidato a prefeito de Aracaju, Rodrigo Valadares (PTB), se confessou arrependido por ter sido um militante da esquerda: “Hoje, vemos que o Brasil vive um novo momento e eu estou preocupado em levar a verdade que eu descobri”, discursa. Resta saber se a confissão do petebista convencerá o movimento bolsonarista “Nas Ruas Sergipe” que, em documento, desautoriza Rodrigo falar pela “nova direita” devido “toda a sua trajetória de apoio às pautas de esquerda, ao PT e aos amigos petistas”. Home vôte!

Dia de posse

A Câmara de Aracaju dará posse, às 10h de hoje, ao novo vereador. O veterinário e tenente da Polícia Militar, Heliomarto Rezende Silva (PDT), substituirá o sargento Vieira (Cidadania), que passou apenas um mês no Legislativo. A cadeira a ser ocupada pelo tenente pertencia ao vereador Jason Neto (PDT), que morreu vítima de um infarto fulminante. Como Vieira trocou de partido, foi acusado de infidelidade partidária e perdeu a condição de 1º suplente pedetista. Devido a pandemia da Covid-19, a solenidade de posse do novo vereador será restrita e rápida. Então, tá!

Banda vuô

Seis em cada 10 brasileiros (58%) admitem que nunca, ou somente às vezes, dedicam tempo a atividades de controle da vida financeira. A pesquisa feita pelo SPC também mostra que 17% dos consumidores, sempre ou frequentemente, precisam usar cartão de crédito, cheque especial ou até mesmo pedir dinheiro emprestado para conseguir pagar as contas do mês. O percentual aumenta para 24% entre os mais jovens. Você controla o que ganha? Ôxe!

Tribunal político

Criado em 1969 para fiscalizar as ações do Executivo e do Legislativo, o Tribunal de Contas de Sergipe também funciona como biombo político. Ali, quase todos os conselheiros têm herdeiros com mandatos ou ocupando importantes cargos comissionados. Estranho nisso tudo é que ninguém fiscaliza essa estreita e suspeitíssima relação do TCE com a política partidária. Aff Maria!

Pau mandado

O presidente do Republicanos, pastor Jony Marcos, garante que a candidata a prefeita Danielle Garcia (Cidadania) não passa de um pau mandado do senador cidadanista Alessandro Vieira. “Ela não tem projeto para Aracaju e, se fosse eleita, quem mandaria na prefeitura seria o senador”, fustiga o reverendo. Segundo Jony, embora critique o que chama de velha política, Danielle repete os antigos caciques, “a ponto de já ter começado a distribuir cargos na Prefeitura com os partidos aliados”. Crendeuspai!

Fazendo escola

E a vereadora Emília Corrêa (Patriota) diz ter uma candidata copiando o seu jeito de falar no horário eleitoral gratuito. Sem revelar o nome da imitadora, a parlamentar promete que “serei sempre autêntica. Se outros precisam imitar, bom para mim”, afirmou. Emília chegou a avaliar a hipótese de disputar a Prefeitura de Aracaju, mas na hora H resolveu concorrer à reeleição. Vixe!

Denúncia grave

O prefeito de Socorro, Padre Inaldo (Progressista), foi filmado em seu gabinete dando dinheiro a uma pessoa. Após o vídeo se espalhar nas redes sociais, o candidato à reeleição disse ter sido vítima de “uma armação politiqueira e com objetivos escusos”. Com certeza, a pessoa que foi ao gabinete e filmou a entrega da grana estava a serviço da oposição. O diabo é o padre convencer a Justiça Eleitoral que ao entregar o pacote de dinheiro não estava cometendo crime eleitoral grave. Marminino!

Queixa na PF

E o candidato a prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa (PR), foi à Polícia Federal denunciar crimes cibernéticos. Segundo ele, pessoas inescrupulosas estão infestando as redes sociais com calúnias de todo tipo, além de roubarem dados virtuais de várias itabaianenses. “Estão jogando muito sujo nessa campanha. É inadmissível que desçam tanto o nível do debate político”, reclama Adailton. Só Jesus na causa!

Ovo como arma

O baixo preço dos ovos está estimulando manifestantes a usá-los contra os candidatos, principalmente aqueles que só aparecem de quatro em quatro anos. O Código Penal prevê punição para quem pratica “ovação”, porem a pena é tão branda (detenção de três meses a um ano e multa) que é bom os políticos se protegerem, principalmente dos ovos podres. Cruz, credo!

Saúde na política

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) achou gravíssima a afirmação do ex-secretário da Saúde, Valberto Oliveira (MDB), de que a pasta foi usada politicamente em 2018. Após ouvir a gravação com a fala do emedebista, Passos disse ter ficado “claro que a Secretaria passou alguns meses apenas trabalhando para viabilizar a reeleição do governador Belivaldo Chagas (PSD)”. O deputado propôs que a Assembleia convoque Valberto para explicar essa história de uso político da saúde estadual. Desconjuro!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Tribuna de Aracaju, em 3 de novembro de 1932.