ELEITORES DE APARECIDA RECEBEM AMEAÇAS ATRAVÉS DE NÚMERO INIBIDO

15/10/20 - 08:56:38

Ligações de número inibido e em tom de ameaças estão sendo endereçada a eleitores do município de Nossa Senhora Aparecida. Relatos dão conta de que pessoas que neste pleito estão optando por mudar de grupo político estão sendo ameaçadas de forma velada. Até o momento nenhum boletim de ocorrência foi registrado mas é provável que algumas pessoas busquem proteção policial por receio.

Embora o município não esteja entre os com mais atritos políticos, acontecimento estranhos costumam ocorrer no último mês antes da eleição, com veículos com película pretas com o intuito de não identificar quem estiver no interior do carro e movimentação durante as madrugadas.

Como só existem duas candidatura na cidade, é bom que ambas solicitem reforço policial a fim de resguardar a segurança dos cidadãos e evitar ações de milícias e pessoas que tentam intimidar o eleitor ou manchar a festa da democracia.