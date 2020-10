Especialistas discutem relação entre doença e exercício

15/10/20 - 10:57:59

A quarta edição dos Seminários Internacionais Virtuais sobre Internacionalização, Ciência e Inovação (SIVICI) trouxe como tema a relação entre doença e exercício com participação do professor, doutor e coordenador do conselho superior do desporte na Espanha e professor da Universidade Católica de Murcia, Pablo Jorge.

Transmitido pelo canal da Universidade Tiradentes no YouTube, o evento foi iniciado pelo professor Pablo Jorge, que apresentou o foco da pesquisa que coordena: envelhecimento ativo.

“Nosso objetivo é mostrar que é possível envelhecer com saúde e de forma ativa. Pretendemos conscientizar e educar através da atividade física. Para ter uma amostra maior, lutamos por promover o estudo com universidades. O sedentarismo é a quarta causa de morte no mundo e temos que modificar esse estilo de vida”.

O professor espanhol apresentou o método de pesquisa utilizado, o qual usa técnicas de exercício, motivação, treinamento de força entre outros. No decorrer do evento, ele também esclareceu dúvidas dos participantes.

LABIMH

Idealizado pelo professor Estélio Henrique Martins Dantas, do curso de Educação Física da Universidade Tiradentes, o Laboratório de Biociências da Motricidade Humana (LABIMH) surgiu há 25 anos na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ao longo dos anos, formou 130 mestres, 52 doutores e oito pós-doutores.

Atualmente, o LABIMH está registrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq e atende à graduação (cursos da área de saúde em geral e ao Curso de Medicina em especial) e à Pos-Graduação, abrigando a pesquisa de três doutorandos e quatro mestrandos que estão estudando Exercício & AIDs – em colaboração com a University of Massachusetts/Boston; Câncer e Exercício Físico – em colaboração com a SAN Diego State University; Envelhecimento Saudável – que recentemente recebeu financiamento do Governo Espanhol; Inclusão Social e Esporte Paralímpico – novo projeto solicitado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e Orientação da Vocação e Detecção do Talento Esportivo – projeto apoiado pelo Comitê Olímpico Brasileiro.

