FECOMÉRCIO APRESENTA NOVA CONFIGURAÇÃO DO NATAL ILUMINADO PARA LOJISTAS

15/10/20 - 12:23:42

Os lojistas do Centro Comercial de Aracaju conheceram na terça-feira o projeto da nova configuração do Natal Iluminado, projeto desenvolvido pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, que se consolidou como um cartão-postal especial de fim de ano para os sergipanos e turistas. Devido à pandemia, o projeto teve que ser repensado e será aplicado em um novo formato, para poder contemplar o Centro da cidade, sem que se criem pontos de aglomeração de pessoas, para evitar o contágio do coronavírus.

A reunião foi conduzida pelo diretor da Fecomércio e coordenador do Natal Iluminado, Alex Garcez, que em companhia dos presidentes da Acese, Marco Pinheiro, e da CDL, Brenno Barreto, mostrou o planejamento paisagístico iluminativo para a comissão de empresários convidada. Com a ausência das luzes na praça Fausto Cardoso, foi pensada uma decoração que contemplasse os principais pontos de frequência de consumidores no Centro de Aracaju. A decoração será completamente suspensa, percorrendo os calçadões das ruas João Pessoa, Laranjeiras e São Cristóvão, além das ruas Itabaianinha, Geru e José do Prado Franco, se estendendo até o mercado Thales Ferraz.

“Este ano temos um motivo de força maior que nos impede de fazer um Natal Iluminado mais vistoso e ocupando as praças, como tradicionalmente viemos fazendo ao longo dos últimos três anos. Dessa vez, precisamos evitar aglomeração de pessoas e as praças decoradas atraíam até sete mil pessoas por noite, o que se torna inviável no momento. Para não quebrar a continuidade do evento, resolvemos estender a decoração suspensa pelas ruas, de modo que atenda a grande massa de lojistas do Centro de Aracaju”, disse Garcez.

A decoração do Natal Iluminado será visível não somente à noite, mas durante o dia também. Serão confeccionadas peças pela empresa Lumibrasil, que atenderão esse objetivo de formar uma decoração diuturna. Os lojistas se comprometeram em decorar suas lojas, para elevar a harmonização das luzes. Com isso, todo o Centro de Aracaju será iluminado na parceria entre os empresários e a Fecomércio. Além disso, para não perder o tradicional cartão postal da árvore de natal, serão instaladas peças decorativas na rotatória das Palmeiras, que divide o acesso entre dois grandes shoppings de Aracaju. A decoração será instalada no local, por ser uma via de tráfego, o que permitirá às pessoas admirarem as luzes e se engajarem no espírito natalino, mas com a segurança de não poderem se aproximar das peças de ornamentação. O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, comentou a nova configuração do projeto.

“Infelizmente, nesse ano será assim. Sem praça, sem aglomeração, sem toda a magnitude que conseguimos criar no momento mais esperado pelos sergipanos, com as praças iluminadas. De todo modo não poderíamos deixar de estar presentes, levando essa mensagem de esperança de que dias melhores estão por vir. E eles virão, com certeza! Para tanto, vamos decorar o Centro da cidade com muita beleza e brilho, para que os lojistas e consumidores se sintam à vontade para se engajar no espírito natalino conosco. E vamos fazer esse ponto de celebração à distância na rotatória das Palmeiras. Contamos com o apoio dos empresários para fazer, cada um a sua parte e deixar nossa cidade mais bela, acolhedora e esperançosa. Essa pandemia vai passar. E quando passar, faremos uma decoração muito maior, mais brilhante e mais bonita que a dos últimos anos. Podem esperar que voltaremos com toda a energia para dar o nosso melhor”, afirmou Laércio.

Fonte e foto Fecomércio