HOMEM REAGE A ABORDAGEM, TROCA TIROS COM PMs E MORRE EM ARACAJU

15/10/20 - 08:34:03

Um homem identificado como Ladisnau Barbosa de Santana Neto, 29 anos, morreu na noite desta quarta-feira (14) após entrar em confronto com policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha, no Bairro Lamarão, em Aracaju. Ele chegou a ser socorrido mas não resistiu e morreu.

Ladisnau respondia processos criminais por homicídio, ocultação de cadáver, tráfico de drogas era foragido da justiça e contra ele havia três mandados de prisão em aberto.

As informações são de que os militares do BPRp que realizavam rondas policiais visando coibir a prática de delitos pelo bairro Lamarão, foram informados que, na Avenida Euclides Figueiredo, próximo a um estabelecimento comercial, quatro pessoas estariam portando arma de fogo e negociando entorpecentes.

Diante da informação, os radiopatrulheiros deslocaram-se com brevidade ao local, visualizaram os suspeitos, desembarcaram da viatura e deram ordem de parada.

Durante o desembarque três suspeitos empreenderam fuga, adentraram em um matagal e o quarto reagiu, a aproximação policial, disparando tiros contra os militares que se abrigaram e reagiram a injusta agressão.

Durante o confronto, o suspeito, posteriormente identificado como Ladisnau Barbosa de Santana Neto, 29 anos, que respondia processos criminais por homicídio, ocultação de cadáver, tráfico de drogas, que era foragido da justiça e contra o qual havia três mandados de prisão em aberto, foi alvejado, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao Hospital de Urgência de Sergipe, onde prontamente foi atendido, mas não resistiu e veio a óbito.

No local da ocorrência, os policiais encontraram um revólver calibre .38 e uma sacola contendo 2 tabletes, com aproximadamente 300 gramas, e mais 160 trouxas de maconha já embaladas para a venda.

O suspeito era considerado de alta periculosidade e o caso foi encaminhado e apresentado na Central de Flagrantes por meio de Relatório de Ocorrência Policial.

Informações e foto BPRP