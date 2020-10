Jorginho: “É desespero político eleitoral que faz as pessoas partirem para o ataque”

Na manhã desta quinta-feira, 15, o advogado e Secretário Geral do PSD, Jorginho Araújo, utilizou a sua conta no twitter para lamentar o desespero político eleitoral de adversários e destacar sua nova função pública.

De acordo com Jorginho, Aracaju é pequena e as pessoas o conhecem, sabem da sua integridade e do zelo com que sempre tratou a coisa pública por onde passou.

“Qualquer coisa fora disso é desespero político eleitoral que faz as pessoas partirem para o ataque e para a difamação. Sigamos em frente”, ressaltou.

Encerrando a interação, Jorginho lembrou que assumiu em setembro a Superintendência de Relações Institucionais da Câmara de Aracaju, onde cumpre expediente.

“Fora do horário de expediente sou livre, inclusive para fazer política, e participar de coordenação de campanha de forma não remunerada como militante partidário”, concluiu.

Por Elder Santos

Foto assessoria