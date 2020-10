Mobilidade Urbana ganha destaque no Plano de Governo de Rodrigo Valadares

15/10/20 - 14:36:46

Nesta quarta-feira, 15, o candidato a prefeito de Aracaju, Rodrigo Valadares, apresentou em suas redes sociais, projetos para a Mobilidade Urbana da capital sergipana.

“Mobilidade Urbana não é apenas ônibus e novas avenidas, temos que investir na mobilidade alternativa. Aracaju é uma cidade plana, mas é uma cidade quente e perigosa. Precisamos investir em mais ciclovias, em um programa amplo de arborização da cidade para que a cidade fique mais agradável e principalmente reforçar a Guarda Municipal para que possa proteger os nossos cidadãos”, declarou.

Em seu Plano de Governo, o candidato Bolsonarista pontuou diversos aspectos a modificar para melhorar a qualidade da infraestrutura e a mobilidade urbana na cidade de Aracaju.

“Sem dúvida, a atração de investimentos se viabiliza com a melhoria da infraestrutura urbana. Todavia, o caminho de parceria entre entes governamentais e o setor privado pode fazer com que Aracaju melhore a sua conservação e limpeza urbana, tenha ruas com uma qualidade melhor de asfalto, um efetivo serviço de abastecimento de água e de coleta de esgoto, sempre preservando o meio ambiente e garantindo a qualidade de vida do nosso povo”, destacou.

Dentre as propostas apresentadas está a revitalização e melhoria na sinalização horizontal e vertical das vias asfálticas de Aracaju, inclusive com sinais sonoros e luminosos nas esquinas, trazendo acessibilidade a pessoas com deficiência auditiva e visual. Além da renovação da frota de ônibus, substituindo-a por veículos maiores e mais modernos e, consequentemente, contribuindo para a diminuição do fluxo de veículos nas avenidas da capital.

Além disso, o candidato ressaltou que a parceria entre o Governo Federal e o Municipal garantem uma aproximação cada vez maior na atração de investimento e de políticas públicas para Aracaju, local já valorizado pelo Ministro Tarcísio, onde levou investimentos para concessão do aeroporto, encabeçamento da nova ponte do Rio São Francisco, linha férrea e outros, e que poderá ser ainda mais contributivo para o desenvolvimento da cidade e melhorias à qualidade de vida dos cidadãos.

Fonte e foto assessoria