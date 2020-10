MOTOCICLISTA MORRE APÓS COLIDIR NA TRASEIRA DE CARRO NA EUCLIDES FIGUEIREDO

15/10/20 - 06:13:25

Um motociclista identificado como Gustavo Gregório, de 22 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (14) após colidir sua moto na traseira de um veículo Siena na avenida Euclides Figueiredo.

Não houve tempo para prestar socorro e a vítima morreu no local do acidente.

O condutor do automóvel ficou no local e prestou apoio à polícia e o exame do etilômetro (bafômetro) deu 0.00 mg/ l.

Nesses casos, o condutor vai à delegacia apenas para prestar depoimento, pois contribuiu para o serviço da polícia, conforme o art 301 do CTB.

Com informações e foto da CPTran