PDT VOLTA TER CINCO CADEIRAS NA CÂMARA COM A POSSE DE HELIOMARTO REZENDE

15/10/20 - 14:56:51

Na manhã desta quinta-feira, 15, tomou posse na Câmara de Vereadores de Aracaju o tenente da Polícia Militar de Sergipe, Heliomarto Rezende Silva (PDT), ele ocupa a cadeira deixada por Jason Neto, morto no dia 2 de setembro deste ano, vítima de um infarto fulminante em sua residência.

Nas eleições de 2016, o Tenente Heliomarto disputou uma vaga para o legislativo de Aracaju e obteve 1.013 votos pela Coligação “Por Uma Nova Aracaju”, composta pelo PDT / PP / PPL / PSDC, terminando o pleito na quarta suplência.

O mandato era exercido pelo Sargento Vieira (Cidadania), mas a direção municipal do PDT, entendendo que a vaga pertencia ao PDT e não ao Cidadania, ingressou com ação no Tribunal Regional Eleitoral pedindo (TRE/SE) alegando que o parlamentar havia cometido infidelidade partidária ao deixar a sigla fora do período de abertura da janela partidária, mecanismo que permite mandatários de cargos eletivos trocarem de partido sem risco de perda de mandato.

Ao analisar a documentação constante do processo, o juiz relator do caso, Raymundo Almeida Neto, reconheceu que Vieira se desfilou sem justa causa para se filiar ao Cidadania, “perdendo assim a condição de suplência”.

Além de militar, o Tenente Heliomarto Rezende é médico veterinário, “causa” que pretende defender no curso do mandato. “Pela primeira vez um médico veterinário assume um mandato na Câmara de Vereadores e pretendo fazer um trabalho direcionado para que nossa categoria seja reconhecida pelos serviços que prestamos à sociedade”, destacou o parlamentar.

Devido a pandemia da Covid-19 e também por conta de obras realizadas no Palácio Graccho Cardoso, sede do legislativo municipal, a solenidade de posse do Tenente Heliomarto foi rápida e aconteceu no anexo da Câmara de Vereadores.

O presidente municipal do PDT de Aracaju, Evandro Galdino, comemorou a retomada da cadeira no parlamento e desejou sucesso ao mais novo vereador pedetista. “Estamos aqui para prestigiar a posse e desejar sucesso ao nosso correligionário. O PDT Aracaju recupera a vaga perdida com a trágica morte do saudoso vereador Jason Neto e volta a ter uma bancada de 5 vereadores. Temos certeza que o Tenente Heliomarto honrará as bandeiras do Partido neste parlamento e prestará bons serviços à sociedade”, enfatizou o dirigente partidário.

Ascom/PDT Aracaju