PM PRENDE HOMEM COM MAIS DE 9 KG DE MACONHA E UMA ARMA CASEIRA EM SOCORRO

15/10/20 - 09:34:11

Policiais do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam, na manhã dessa quarta-feira, 14, um homem com mais de 9 kg de maconha prensada e uma arma de fogo calibre 12 de fabricação caseira. A maior parte da droga estava escondida na residência do suspeito, localizada na Taiçoca de Fora, em Nossa Senhora do Socorro.

A equipe do Getam realizava o patrulhamento de rotina naquele povoado, quando desconfiou de um homem que carregava várias trouxinhas de maconha nas mãos. Ele ainda tentou fugir da abordagem policial, mas foi alcançado logo em seguida.

Diante das suspeitas, foram realizadas buscas na residência do suspeito, que resultaram na apreensão de mais de nove quilos de maconha, além de uma espingarda de fabricação caseira calibre 12 e uma balança de precisão.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado juntamente com o material apreendido para o Departamento de Narcóticos (Denarc).

Fonte: ASCOM PM/SE