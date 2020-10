PMA apresenta estratégias de enfrentamento à pandemia em intercâmbio internacional

A secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza, participou nesta quarta-feira (14), representando a Prefeitura, do intercâmbio internacional de experiências municipais, promovido pela Comunidade Internacional de Prática para o Desenvolvimento Urbano Sustentável, a Connective Cities. O evento, realizado de forma on-line, contou com mais de 200 instituições e cidades participantes de todo mundo e teve como objetivo compartilhar estratégias e experiências exitosas no combate à pandemia do novo coronavírus.

Durante sua apresentação, a secretária pontuou as principais ações gerenciadas pela Saúde de Aracaju, demonstrando, por meio de dados, o quão importante foram as medidas sanitárias para a redução dos números relacionados à covid-19 na capital sergipana. “Começamos detalhando o Plano de Contingência, elaborado antes mesmo do surgimento do primeiro caso confirmado do novo coronavírus em nossa cidade. Também mostramos a preparação das oito unidades exclusivas para o atendimento das síndromes gripais, dos dois hospitais municipais, Fernando Franco e Nestor Piva, e da construção do Hospital de Campanha Cleovansóstenes Pereira Aguiar, responsável por 458 atendimentos”, destacou Waneska.

A secretária explanou, ainda, sobre outras estratégias decisivas que ajudaram a reduzir o avanço do vírus em Aracaju. Entre essas ações estão a implementação da Central Regulação de Leitos, que englobou a construção de Protocolos de Encaminhamento de pacientes para os leitos de retaguarda e a articulação com o Governo do Estado para regulação de leitos de UTI; a criação do ‘MonitorAju’, que atendeu mais de 170 mil ligações para acompanhamento e orientação de pacientes; a recepção de 51.977 passageiros no aeroporto de Aracaju; o atendimento de cerca de 1.500 pessoas pelo projeto ‘Aracaju pela Vida’ e os mais de 16 mil testes realizados pelo ‘TestAju’.

“Também falamos sobre a criação do apoio psicológico remoto, que recebeu cerca de 4.800 ligações, da criação dos ramais para agendamento de procedimentos, que agendaram 565 consultas de pré-natal, 3.223 para diabéticos e hipertensos, 3.734 atendimentos odontológicos e 390 vacinas. Além disso, destacamos a publicação diária de boletins informativos, fiscalizações feitas pela Vigilância Sanitária aos estabelecimentos comerciais, as entregas de 1.250 toneladas de alimentos às famílias dos alunos matriculados nas escolas públicas municipais e a desinfecção de espaços públicos. Tudo isso resultou na queda da nossa taxa de letalidade, que em outubro chegou a 2,1, e da nossa taxa de contágio para 0,9”, complementou a secretária.

Connective Cities

Embora muitas soluções inovadoras para o desenvolvimento urbano sustentável a nível local não sejam amplamente conhecidas, esses exemplos podem ser compartilhados e adaptados para várias cidades do mundo. É nesse contexto de frequente falta de acesso sistemático a essas soluções, orientadas para a prática dessas soluções, que a Comunidade Internacional de Prática para o Desenvolvimento Urbano Sustentável, a Connective Cities, promoveu o intercâmbio de experiências municipais e faz a mediação entre a oferta e a demanda de experiência prática, bem como entre os profissionais urbanos.

