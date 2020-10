POLÍCIA RECUPERA APARELHO FURTADO DE POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO BUGIO

15/10/20 - 16:50:23

O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), com o apoio da Guarda Municipal, recuperou um aparelho compressor hospitalar, que havia sido furtado no último sábado, 10, de um posto de saúde localizado no conjunto Bugio. Na manhã desta quinta-feira, 15, foram identificados os autores do furto e o receptador, o dono de um ferro-velho, foi autuado em flagrante pelo crime de receptação qualificada.

As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Roubos e Furtos (Derof), coordenada pela delegada Juliana Alcoforado. A diretora do Depatri, delegada Viviane Pessoa, explicou que os autores do furto foram identificados e o procedimento investigativo chegou ao ferro-velho, nas imediações da unidade de saúde, que fez a receptação do produto furtado do posto de saúde.

“Na manhã desta quinta-feira, com o apoio da Guarda Municipal, conseguimos identificar os autores do furto ocorrido no posto de saúde do Bugio, e prendemos o receptador, que adquiriu um aparelho compressor hospitalar, que era destinado aos atendimentos odontológicos daquela região. Ele responderá por receptação qualificada, tendo em vista que se trata de órgão da prefeitura”, detalhou Viviane Pessoa.

O compressor já se encontra novamente à serviço da população. A Polícia Civil destaca que a população também pode contribuir com a localização de suspeitos de ações criminosas e a elucidação das investigações de crimes. Informações e denúncias podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.