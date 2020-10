Reitor da Unit visita reitor da UFS em momento de celebração da educação superior

15/10/20 - 13:53:10

O encontro aconteceu em uma data simbólica, dia do professor, e marcou o compromisso das duas únicas universidades em Sergipe com a qualidade do ensino.

O Reitor da Universidade Tiradentes (Unit), Jouberto Uchôa de Mendonça, Juntamente com o Vice-Presidente de Relações Institucionais da Sociedade de Educação Tiradentes S/A, Saumíneo da Silva Nascimento, estiveram nesta quinta-feira, 15, em uma visita de cortesia ao Reitor da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Ângelo Roberto Antoniolli e ao Vice-Reitor, Valter Joviniano de Santana Filho.

O encontro para celebrar a Educação Superior em Sergipe foi marcado pelas congratulações pelo Dia do Professor e, também, para enaltecer o legado do Prof. Antoniolli que conclui sua gestão, em seu segundo mandato consecutivo.

“Competência e zelo marcaram a condução da UFS nos últimos oito anos de gestão do Reitor Ângelo Antoniolli. Deixa um grande legado de conquistas na Educação Superior de Sergipe ao ampliar a presença geográfica da UFS e implementar com novos cursos. Essa é a visão que também buscamos desenvolver na Unit”, afirma Prof. Jouberto Uchôa.

“Sinto-me honrado pela vista do reitor da UNIT. Tenho em Prof. Uchôa um grande exemplo de educador e de pessoa que sempre pensou adiante do seu tempo, na melhoria e crescimento da educação em Sergipe”, disse Antoniolli.

Os dois Reitores, o Vice-Reitor da UFS e o Vice-Presidente de Relações Institucionais do Grupo Tiradentes dialogaram ainda sobre a expansão do ensino superior no interior sergipano, os possíveis benefícios para a população com a chegada de novos cursos, a exemplo do que ocorreu com a expansão da UFS em Lagarto e Nossa Senhora da Glória, assim como da Unit em Estância e Propriá.

Para Saumíneo Nascimento, a visita de cortesia do Magnífico Reitor da Unit ao Reitor e ao Vice-Reitor da UFS foi uma forma de demonstrar que a educação sergipana é uma força fundamental para o desenvolvimento econômico e social de Sergipe. “Através das duas únicas Universidades do Estado (UFS e UNIT), que possuem um excelente relacionamento institucional e buscam sintonizar a elevação da qualidade do ensino no Estado de Sergipe, muitas gerações de profissionais contribuíram para melhorar a sociedade local. Essa a visita acontece em uma data simbólica, no dia do professor”, destaca Saumíneo.

Ao final, Jouberto Uchôa também formulou convite ao Reitor Ângelo Antoniolli e a Vice-Reitor Valter Joviniano de Santana Filho, egresso do curso de Fisioterapia da Universidade Tiradentes, para a solenidade virtual de posse na Academia Sergipana de Educação, que acontece nesta quinta-feira, 15, às 19h, com transmissão pelo YouTube da ASE. Na ocasião, o Prof. Uchôa será conduzido à cadeira de n. 15, cujo patrono é Manoel Joaquim.

Assessoria de Imprensa