ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS RECEBEM EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

16/10/20 - 05:45:34

Acaba de ser liberado mais recursos de emendas do deputado Laércio Oliveira para a compra de equipamentos agrícolas para associações de pequenos agricultores dos municípios de Neópolis, Nossa Senhora das Dores e Tobias Barreto. Em abril foram entregues na sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco (Codevasf), um caminhão, uma niveladora, maquinários e implementos agrícolas os municípios de Socorro, Monte Alegre, Estância, Neópolis, Umbaúba, São Domingos, Nossa Senhora das Dores e Tobias. Totalizando quase R$ 500 mil em emendas parlamentares.

Desta vez foram beneficiadas a Associação dos Pequenos Agricultores da Colônia Brasília, Associação Comunitária Maria Francisca de Oliveira, Associação Assistencial dos Moradores do Povoado de Itapicuru.

“Não me preocupo com o tamanho do município, pois a consideração que tenho é a mesma. Na política que eu faço o valor está sempre nas pessoas. Sou de honrar meus compromissos. As Associações foram escolhidas por fazerem um trabalho tão importante com trabalhadores rurais nos seus municípios. Mas a única coisa que peço a vocês é que usem os equipamentos como se fosse comprado com o seu dinheiro para que eles tenham vida longa, principalmente os que usam na agricultura, que geram renda na agricultura familiar tão importante para todos nós”, disse o deputado Laércio.

O coordenador regional Adalberto do gabinete do deputado Laércio esteve na Codevasf com todos os representantes das associações, onde foi assinado o termo de doação.

Por Carla Passos

Foto assessoria