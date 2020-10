Batalhão da Restauração recebe prêmio através de sorteio do programa Nota da Gente

Todos os anos o Programa Nota da Gente, realizado pelo Governo do Estado, através da Secretaria da Fazenda (Sefaz), realiza sorteio de prêmios em dinheiro para instituições filantrópicas do estado. Este ano o Batalhão da Restauração foi uma das instituições contempladas com o valor de R$ 10.000,00

O programa procura incentivar o consumidor a exigir a nota fiscal e contribuir com o fortalecimento de entidades que prestam serviços sociais aos mais necessitados, como é o caso do Batalhão da Restauração.

O prêmio vai ajudar bastante na solidificação do projeto social que liberta vidas do submundo das drogas. Vale lembrar que só o Batalhão masculino cuida, atualmente, de 100 dependentes químicos e faz um trabalho de grande relevância para a sociedade sergipana.