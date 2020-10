CANDIDATO A PREFEITO, Dr. VALBERTO DENUNCIA “FÁBRICA DE FAKE NEWS” EM PROPRIÁ

16/10/20 - 12:49:27

A fábrica de Fake News criada pelos adversários políticos em Propriá continua a todo vapor, agora estão disseminando notícias falsas nas redes sociais de que a chapa “Esperança na Mudança”, já teria uma lista com o nome de todos os secretários que irão compor sua administração.

Isso tudo não passa de mentiras de quem não tem capacidade de criar planos de governo eficientes e que ignoram a inteligência do povo propriaense.

“Nunca iriamos passar por cima da eleição democrática em nossa cidade para escolher possíveis nomes de secretários. Nós temos respeito pelo povo e pelo eleitorado propriaense. As pessoas merecem respeito e esse é o momento de debater ideias, debater propostas que levem e elevem a autoestima do povo propriaense e não discutir cargos, porque em nosso governo não existirá negociata. O que existirá serão servidores do povo, isso é só mais fake News de tantas outras produzidas por esses que querem se perpetua no poder, por esses que querem destruir a nossa princesa do São Francisco, não caiam em Fake News”, enfatizou Dr Valberto.

Da assessoria