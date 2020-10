Capela: Astrogildo faz denúncia falsa e mostra desconhecimento sobre a legislação eleitoral

Em nota publicada na manhã desta sexta-feira (16), assinada pelo assessor do então candidato Astrogildo da Farmácia propaga uma série de fake news sobre a carreata realizada no último domingo (11), pela Coligação ‘Pra Avançar! Pra Continuar!’, liderada pela prefeita e candidata à reeleição, Silvany Mamlak.

Ressaltamos que o custeio de combustível para carreatas está previsto no Capítulo III, Artigo 35, parágrafo 11, Inciso I da Resolução n 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, desde que esteja na prestação de contas do candidato, informando a quantidade de carros e combustíveis utilizados, caracterizando, portanto, uma prática completamente legal.

Surpreende a informação de que a coligação foi denunciada e, no próprio texto, informa que a denúncia seguiria ainda para o Ministério Público Eleitoral, caracterizando apenas a construção de um factóide político.

O factóide, inclusive, mostra o total despreparo da equipe da coligação adversária, que ignorou completamente a legislação eleitoral e usou o material em suas redes sociais para tentar macular a candidatura da então prefeita e candidata à reeleição, Silvany Mamlak.

Lamentamos por tal episódio e a equipe jurídica do partido tomará as providências necessárias contra esse tipo de ato.

Da Ascom/PSC Capela