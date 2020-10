Capela: Silvany é denunciada por distribuição de combustível

16/10/20 - 09:39:39

A atual prefeita de Capela Silvany Sukita, que é candidata à reeleição na cidade, foi denunciada por ter feito no último domingo (11) uma grande distribuição de combustível no Posto Sorriso, localizado na região do Povoado Pirunga, trecho da Rodovia Estadual.

Imagens aéreas mostram que o esquema funcionava assim: os veículos eram enfileirados, agentes ligados a prefeita – inclusive identificados- fazia a autorização nominal na bomba, o carro era abastecido com uma quantidade de litros limitada e em seguida o carro se dirigia para a concentração da carreata, localizado na saída do povoado Pirunga.

Através das imagens é possível notar como aconteceu todo esquema que, se comprovado, configurará captação ilícita de sufrágio, pois segundo depoimentos colhidos por pessoas que foram beneficiadas, houve o pedido explícito de voto e a confirmação do “apoio”, com a colocação de adesivo no carro antes da colocação do combustível.

A denúncia seguirá para o Ministério Público Eleitoral para que possa ser feita a apuração devida e a condenação dos fatos.

Por Leonardo Leal