DANIELLE GARCIA DIZ QUE ESTÁ PREPARADA PARA SOLUCIONAR OS PROBLEMAS DE ARACAJU

16/10/20 - 14:04:19

Mais do que apenas passar pelos bairros, as mini carreatas da delegada Danielle Garcia 23, candidata a prefeita da capital sergipana, e do seu candidato a vice, Valadares Filho (PSB), tem levado esperança aos aracajuanos. A esperança e confiança em quem vem demonstrando coragem para fazer as mudanças necessárias na administração pública: Danielle Garcia. Nesta quinta-feira, 15, ela esteve no Leite Neto, Inácio Barbosa, Beira Rio, Parque dos Coqueiros e Jardim Esperança.

“Chega dessa gestão que se preocupa mais com publicidade do que com o bem estar da população. Nós vamos administrar voltados para o cidadão, ouvindo e atendendo as demandas do seu bairro. A prestação dos serviços será acompanhada constantemente para que sejam prestados de forma efetiva”, afirmou a candidata.

Danielle reforçou que suas ações à frente da Prefeitura de Aracaju vai priorizar a garantia da dignidade para os aracajuanos. “Trabalharemos para garantir uma educação de qualidade para as nossas crianças e jovens, além de reestruturar a saúde e o cuidado para todas as pessoas. Também vamos fortalecer a nossa capacidade de gerar emprego e renda. Os problemas são muitos e em todas as áreas, mas estou preparada e vou enfrentar cada um deles. Vamos juntos promover essa mudança”, salientou.

Ascom/Danielle Garcia