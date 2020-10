Dr Valberto realiza encontro com professores da Rede Municipal de Ensino

16/10/20 - 09:52:23

O candidato a prefeito de Propriá Dr. Valberto esteve reunido com professores nesta quinta-feira, 15, a noite, data em que comemora o dia dos professores. Durante o encontro Dr Valberto que é professor da Residência do Hospital Cirurgia ao lado do seu vice Rafael Sandes que também é professor da matéria de História, inclusive foi considerado o melhor professor do Brasil pelo Instituto Bradesco, ambos mostraram o seu plano de governo para Educação, onde foram muito aplaudidos por suas propostas de melhorias nesse setor considerado por eles uma das pastas mais importantes para o município.

“Na nossa gestão a educação será feita por todos que fazem o município, afinal sem uma educação de qualidade não se tem um futuro promissor para nossa juventude, nem um estímulo profissional a todos que fazem a educação. É preciso que toda cadeia educacional esteja unida para o bem comum que é uma educação melhor para nossa cidade. Nossa gratidão a todos que compareceram a esse encontro formidável e memorável”, ressaltou Dr Valberto.

Entre as propostas apresentadas por Dr Valberto e Rafael Sandes está a criação de um grupo de discussão permanente formado por funcionários da Rede Municipal de Ensino e a comunidade escolar para avaliar as ações, estratégias, metas e metodologia da Educação Pública Municipal. Eles também salientaram a importância da família no processo de aprendizagem. “Queremos as famílias mais presentes nas escolas, por isso vamos realizar eventos como “Dia da Família na Escola”, para estimular mais a participação das famílias na vida escolar de seus filhos”, argumentou o vice-prefeito professor Rafael Sandes.

Fonte e foto assessoria