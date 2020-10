DUAS PESSOAS FICAM FERIDAS APÓS VEÍCULO DE PASSEIO BATER EM CARROÇA

16/10/20 - 08:58:26

Um acidente envolvendo um veículo de passeio e uma carroça foi registrado no inicio da manhã desta sexta-feira (16) e as informações são de que duas pessoas ficaram feridas.

O caso aconteceu por volta das 07:30h na Rodovia João Paulo II, que liga os municípios de Itabaiana a Campo do Brito.

As informações passadas por populares são de que o condutor do carro acabou batendo no fundo da carroça e com o cheque os dois ocupantes que estavam nela caíram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar socorro às vítimas.

Foto redes sociais