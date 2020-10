FIES lançará estudo sobre o gás natural no estado de Sergipe

16/10/20 - 07:48:49

A Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) lançará no dia 29 de outubro, das 9 às 10h30, através do canal SistemaFIES no Youtube, o estudo “O novo gás de Sergipe: retrospectiva e oportunidades para Sergipe a partir do programa federal “Novo Mercado de Gás””.

A live de lançamento do estudo contará com a participação do deputado federal Laércio Oliveira, relator da Lei do Gás, e de Fernando Borges, gerente-executivo de Relacionamento Externo da Petrobras, que fará uma explanação sobre “As perspectivas de atuação da Petrobras em Sergipe, com a exploração de óleo e gás em águas ultraprofundas”.

Também haverá exposições de Aldo Barroso, diretor substituto de Gás Natural do Ministério de Minas e Energia, do superintendente-executivo da Sedetec/SE, Marcelo Menezes e do economista-chefe da FIES, Rodrigo Rocha.

Fonte: Fies