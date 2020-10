GM DENUNCIA DESCASO DA PREFEITURA DE ARACAJU COM A GUARDA MUNICIPAL

16/10/20 - 05:34:58

Nesta sexta, o blog Espaço Militar recebeu um e-mail de um guarda municipal de Aracaju, que manteremos o sigilo da fonte, como é assegurado pelo artigo 5º, XIV, da Constituição Federal, relatando o descaso do prefeito de Aracaju para com a corporação (Guarda Municipal de Aracaju – GMA), relatando inclusive que existem situações que chegam a ser humilhantes, como o caso de alojamentos dos postos da GMA, que não são adequados para um serviço de 24 horas, onde guardas têm que descansar em condições indignas, sem contar armários e mobiliários velhos.

Confiram abaixo o teor completo do e-mail encaminhado ao blog Espaço Militar por um guarda municipal de Aracaju:

“Queria aqui demonstrar o total descaso do Prefeito de Aracaju com a instituição Guarda Municipal, a situação chega a ser humilhante. O prefeito ignora a categoria mas não abre mão de andar com guardas armados fazendo sua segurança, não dá a mínima para a categoria, mas quando a população se revolta e vai pra frente da prefeitura para manifestar, corre para ordenar que todos os guardas tirem seu plantão na prefeitura temendo uma invasão, como já ocorreu em manifestações anteriores.

A categoria está sem reajuste salarial desde 2016, nem os índices inflacionários foram repassados, sem reajuste no ticket alimentação desde 2015, auxílio uniforme sem reajuste desde 2013, servidores antigos esperando até hoje a resolução da situação em que se encontram, integrantes sem possibilidade de progressão na carreira, pois o plano de carreira não foi atualizado e no momento não permite progressão, armamento ultrapassado, viaturas totalmente inadequadas para o serviço de rua, atualmente as viaturas não possuem nem xadrez, para separar o preso dos guardas, nem mesmo possuem rádio comunicador, um verdadeiro descaso.

Em vários postos da guarda municipal não existe alojamento adequado para que em um plantão de 24 horas o guarda tenha algumas horas de descanso, alguns tiram do seu próprio salário para comprar colchões/colchonetes para não ter que dormir no chão, quem não pode comprar ou não tem como levar até o trabalho tem que descansar desta forma da foto abaixo, em um papelão no chão. Será que o Prefeito gostaria de dormir no chão também?

Espero que o Prefeito de Aracaju possa refletir sobre essas situações e valorizar a classe.”

O blog Espaço Militar está à disposição da Guarda Municipal e da Prefeitura de Aracaju caso queiram se pronunciar por escrito acerca do fato, através do e-mail: espacomilitar@hotmail.com

Fonte blog Espaço Militar