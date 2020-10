GOL AMPLIA SUA MALHA VIÁRIA EM SERGIPE E AUMENTA A FREQUÊNCIA DE VOOS

A GOL Linhas Aéreas aproveita o momento de retomada e, agora em outubro, aumenta a oferta de voos do Aeroporto Internacional Santa Maria, em Aracaju. É um acréscimo de 40% se comparado ao mês de setembro.

A GOL é a única Companhia aérea a operar voos diretos entre Sergipe e o Rio de Janeiro, pelo Aeroporto do Galeão, e entre Sergipe e Salvador (BA). A rota para a capital fluminense sobe de 6 para 7 voos semanais, enquanto a oferta para a Bahia sobe de 5 para 6 voos semanais. Em Salvador, o Cliente conta com fáceis conexões para destinos como Confins (MG), Vitória (ES), Fortaleza (CE), Recife (PE), Natal (RN), João Pessoa (PB), Vitória da Conquista (BA), Ilhéus (BA), Porto Seguro (BA), entre outros.

Já a rota Aracaju (SE) e Guarulhos (SP) aumenta de 13 para 14 frequências semanais.

Os bilhetes já estão disponíveis e podem ser adquiridos no site http://www.voegol.com.br, no aplicativo da Companhia, nas lojas GOL nos aeroportos, pelo telefone da Central de Relacionamento (0300 115 2121) e nas agências de viagem. A malha em vigor da GOL: http://www.voegol.com.br/pt/informacoes/voos-gol

Medidas de Segurança

A GOL tem como objetivo maior que todos a bordo tenham uma experiência segura e agradável no espaço compartilhado que caracteriza uma aeronave, principalmente neste período de pandemia.

Voando com a GOL, é possível realizar absolutamente todas as etapas da viagem usando o celular ou o tablet. Isso inclui a compra da passagem, o check-in e o próprio embarque. Incentivamos o uso dos canais digitais, mas se por algum motivo não for possível, todas as medidas de Segurança foram tomadas também para o atendimento presencial.

Pioneira e inovadora, investindo continuamente em produtos e serviços que melhorem a experiência e otimizem o tempo dos Clientes, a Companhia lançou, em julho, o check-in diretamente no WhatsApp, também por um fluxo simplificado, orientado pela GAL, assistente virtual, com comunicações personalizadas para Clientes selecionados com viagens próximas, que ainda não realizaram a confirmação, colaborando para evitar aglomerações.

Medidas extraordinárias foram adotadas a favor dos Clientes e dos Colaboradores, começando pelos aeroportos, como distanciamento nas filas, incorporação de proteções de acrílico no check-in, desligamento de totens e uso de adesivos para demarcar a distância mínima durante o processo de embarque e também a bordo, além do fechamento da sala VIP dos aeroportos.

Por outro lado, vale lembrar que as novas medidas de Segurança aumentam o tempo de deslocamento no embarque. Com isso, a GOL solicita aos Clientes que façam o check-in online/via aplicativo com 48 horas de antecedência (até o limite de 1 hora) antes do voo. Se mesmo assim precisar ir ao balcão, inclusive para despachar mala, antecipamos a liberação ao passageiro para 3 horas antes do embarque, encerrando o processo até 1 hora antes da abertura do portão.

Primeira Companhia a solicitar o uso de máscaras por todos os Clientes nos voos em operação (desde 10/5), a GOL tem como base para essa medida as informações científicas mais recentes e as recomendações de diversos órgãos públicos pelo Brasil e pelo mundo. A utilização de máscaras é obrigatória para todos, exceto crianças com menos de 2 anos e pessoas com necessidades especiais ou deficiência cognitiva, que são orientados caso a caso. Tripulantes também devem usar máscaras em todos os voos, bem como luvas, sempre que houver qualquer possibilidade de contato físico com outras pessoas, como fornecedores de serviço de bordo ou Clientes durante o embarque e o desembarque. Nos voos, há álcool em gel à disposição para a higienização das mãos.

Também foram implementadas avançadas medidas adicionais de limpeza e higienização dos aviões durante as paradas em solo e pernoites, com atenção redobrada aos assentos e braços das poltronas, cintos de segurança, bandejas, piso e paredes.

O processo de sanitização noturna foi aprimorado com o uso de um desinfetante de grau hospitalar para as galerias de serviço e todas as áreas de uso interno na cabine, incluindo a dos pilotos. Desde o início da pandemia, máscaras já vinham sendo distribuídas aos Colaboradores de ar e solo, além de a Companhia deixar à disposição álcool em gel para todos.

O ar que circula dentro da aeronave é uma mistura do ar puro com o ar recirculado da cabine, que é filtrado. Existe também uma válvula que devolve ar para fora da aeronave, o que garante a recirculação e renovação constantes.

As aeronaves da GOL são equipadas com o sistema de filtro de ar de alta eficiência HEPA, que promove a troca total do ar de toda a cabine a cada 3 minutos. Ele filtra 99,97% das partículas nocivas, como vírus e bactérias em todo o avião, permitindo a circulação de um ar sempre mais saudável por toda a aeronave.

Com relação ao HEPA, há outros aspectos que contribuem para a Segurança do ambiente. O primeiro é o movimento do ar, que flui verticalmente de cima para baixo, tornando menos provável a circulação entre os passageiros. O segundo é que as aeronaves são divididas em segmentos de ventilação que variam entre três e sete fileiras de assentos, ou seja, o ar que respiramos na aeronave não é compartilhado entre todos a bordo. O funcionamento, em detalhes, pode ser conferido nesta animação: http://tiny.cc/pibksz

O uso do entretenimento a bordo na GOL é feito no próprio smartphone, tablet ou laptop, sem necessidade de toque em telas coletivas.

Desde o início de junho de 2020, a Companhia vem retomando, gradualmente, o serviço de bordo, com snacks (entregues no desembarque) e água sob demanda ao longo de todo o voo. Não há neste momento as vendas a bordo. As revistas foram retiradas dos bolsões e agora são entregues sob demanda, embaladas individualmente, sugerindo aos passageiros que as levem para casa após o voo.

Durante o desembarque, os comissários solicitam que todos os Clientes permaneçam sentados e organizam a saída por fileiras, começando pelas poltronas dianteiras, e seguindo em direção ao fundo da aeronave. Essa medida elimina a aglomeração natural que acontece no momento da saída.

A Segurança com cada um que viaja, interage e trabalha na GOL está sempre em constante evolução e atenção. Ela sempre foi essencial, e agora, mais do que nunca, exige cuidado especial. E a Companhia reforça seu compromisso com os Clientes: http://youtu.be/2nowM5-rOBk

