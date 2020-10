GOVERNO REALIZA FORMATURA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DO CBM/SE

16/10/20 - 05:56:01

73 soldados foram formados após 11 meses de preparação com aulas práticas e teóricas

Nesta quinta-feira (15), o governo do Estado realizou, no Orla de Atalaia, em Aracaju, solenidade de formatura de encerramento do curso de formação de soldados combatentes do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE). Representando o governador Belivaldo Chagas, o secretário Geral de Governo, José Carlos Felizola, acompanhou o ato solene, que teve como objetivo homenagear os soldados formandos e introduzi-los oficialmente na corporação.

“Para nós, do Governo do Estado, é um motivo de alegria e um orgulho muito grande participar dessa solenidade, pois os Bombeiros de Sergipe possuem verdadeiros heróis. Nós temos abnegados soldados, que vêm contribuindo muito para a sociedade sergipana e também para o Brasil. Avançado muito e isso é motivo de orgulho. Todos nós sabemos que o Corpo de Bombeiros vem passando por várias dificuldades e essa solenidade de formatura dessa turma é um grande marco para Sergipe e para a corporação”, disse Felizola.

73 soldados foram formados após 11 meses de preparação com aulas práticas e teóricas. Na oportunidade, o coronel Alexandre José Alves Silva do CBMSE frisou a contribuição dos novos soldados. “Eles estão prontos. Já apagaram incêndio, fizeram resgate, salvaram vidas. Eles estão prontos e por isso é um dia muito especial porque esses soldados se tornam hoje, oficialmente, soldados do Estado de Sergipe e irão fortalecer o efetivo”.

Formação

Os novos soldados receberam instruções sobre Fundamentos Jurídicos da Atividade Bombeiro Militar; Direito Penal e Disciplinar Militar; Tecnologia da Informação e Comunicação; Treinamento Físico Bombeiro Militar; Ordem Unida; Proteção e Defesa Civil; Sistema de Comando de Incidentes; Atendimento Pré-Hospitalar; Salvamento Terrestre; Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas; Salvamento em Altura; Resgate Veicular; Salvamento Aquático; Introdução ao Mergulho Bombeiro Militar; Técnica de Combate a Incêndio; Material Motomecanizado; Prevenção e Combate a Incêndio Florestal; Armamento e Tiro; Segurança Contra Incêndio e Pânico; Noções de Produtos Perigosos e Psicologia das Emergências, além de estágios práticos e estágio supervisionado.

