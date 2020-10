Jouberto Uchôa é empossado membro da Academia Sergipana de Educaç

Os caminhos da educação, que levaram o professor e reitor da Universidade Tiradentes, Jouberto Uchôa de Mendonça, até Boston, com a implantação do Tiradentes Institute, o conduziram, neste dia do professor, à cadeira nº 15 da Academia Sergipana de Educação, cujo Patrono é Manoel Joaquim. A solenidade virtual aconteceu nesta quinta-feira (15), por meio do canal do YouTube da Academia Sergipana de Educação (ASE).

Coordenada pelo professor e presidente da Academia, Jorge Carvalho, a solenidade também empossou os professores José Anselmo Oliveira, Thadeu Roriz, Antônio Samarone de Santana e Jane Guimarães. O acadêmico Anderson Nascimento, da cadeira 36, fez o pronunciamento de boas-vindas aos novos acadêmicos, traçando perfis biográficos de cada um.

Ao lado da esposa e também professora Amélia Uchôa, o reitor da Unit, Jouberto Uchôa de Mendonça foi empossado e discursou em nome dos demais. Em sua explanação, ele fez retrospectiva da educação sergipana, de instituições de ensino e de profissionais que marcaram a área no estado, como o colégio Atheneu, o Patrocínio São José e a Escola Normal.

“Espero que eu e meus colegas consigamos dar nossa modesta contribuição à educação e à cultura de nosso Estado. Ser professor requer sensibilidade, que aproxima o aluno do saber, do querer saber. Ser professor é plantar a semente em terra boa. Exercer a profissão de educador requer uma prática afetiva, que ajude cada aluno a explorar o melhor de si mesmo. Aos senhores, minha gratidão”, discorreu.

Além de Reitor da Unit Sergipe, professor Uchôa também é membro da Academia Sergipana de Letras, ocupando a cadeira nº 23, sucedendo ao intelectual Luiz Antônio Barreto; é membro da Academia Sergipana de Letras Jurídicas, cujo Patrono é professor Balduino Ramalho; e membro da Academia Sergipana de Administração.

Acompanharam de forma virtual a solenidade o presidente do Grupo Tiradentes, Luciano Klima; o pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Universidade Tiradentes, Diego Menezes e o Vice-Presidente de Relações Institucionais da Sociedade de Educação Tiradentes S/A , professor Saumíneo Nascimento.

Academia Sergipana de Educação

Fundada em outubro de 2019, a Academia Sergipana de Educação foi instalada com o compromisso de reunir educadores, professores e intelectuais para difundir discussões que apontem propostas para melhorias na educação do estado. Além disso, cumpre o papel de fazer memória a grandes nomes significativos que contribuíram para a história da educação em Sergipe.

A solenidade pode ser assistida em www.youtube.com/watch?v=NsJ2tFcLilA

