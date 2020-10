Katarina: combate aos assaltos a ônibus em Aracaju deu grandes resultados

16/10/20 - 10:28:01

A candidata a vice-prefeita de Aracaju, Katarina Feitoza (PSD), que integra a chapa encabeçada pelo prefeito e candidato à reeleição, Edvaldo Nogueira (PDT), ressaltou, nesta sexta-feira, 16, a redução de quase 60% do número de roubos a ônibus do transporte coletivo na Grande Aracaju, no período de janeiro a setembro deste ano, no comparativo com igual período de 2019.

Ex-delegada-geral da Polícia Civil de Sergipe, Katarina, avalia que esse dado positivo reflete o sucesso da parceria entre os governos estadual e municipal, a partir do desenvolvimento de ações articuladas e estratégicas dos órgãos vinculados à Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) e da Guarda Municipal de Aracaju (GMA), a exemplo da Operação Terminal Seguro.

“Criamos na SSP, em 2017, o Departamento de Crimes contra o Patrimônio, o Depatri, que reúne, dentre outras delegacias especializadas, a de Combate a Roubos a Ônibus (DCRO). Isso nos permitiu centralizar e desenvolver, com maior eficácia, ações preventivas a roubos a ônibus em todo o Estado”, ressalta Katarina.

Segundo a candidata a vice de Edvaldo, essa sua iniciativa enquanto superintendente da Polícia Civil somada às ações desenvolvidas pelo prefeito, no âmbito da Guarda Municipal, nos últimos três anos e nove meses, “contribuíram, sobremaneira, para a redução dos roubou a ônibus registrada na Grande Aracaju”.

Em 2016, Edvaldo se comprometeu, em seu Plano de Governo, a desenvolver estratégias de prevenção e enfrentamento a assaltos a ônibus. “E o resultado está aí, somente nos últimos noves meses a redução nos assaltos a ônibus foi superior a 58% no comparativo com o mesmo período do ano passado”, aponta a delegada.

Com a experiência que acumulou ao longo de vários anos à frente da Polícia Civil, Katarina, junto a Edvaldo, se compromete com os aracajuanos que, se eleita, irá reforçar a atuação da Guarda Municipal nos terminais e junto ao transporte coletivo, “para que possamos avançar ainda mais na redução desse tipo de assalto”.

Terminal Seguro

Em 2017, Edvaldo implementou a Operação Terminal Seguro, a partir da qual a Guarda Municipal passou a atuar de forma planejada e articulada juntos aos órgãos de segurança do Estado e ao Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp).

Apenas em 2016, ano anterior à implantação da Operação, foram registrados 1.374 casos de assaltos, o que reflete uma média de 115 assaltos por mês. Três anos depois da implantação do projeto, em dezembro de 2019, o Setransp verificou uma redução de 83% no comparativo com os dados de 2016.

Em janeiro deste ano, destaca ainda Katarina, houve um recorde na redução deste tipo de crime, com o registro de 14 assaltos a ônibus, “o menor número desde o início da Operação Terminal Seguro, o que, comparado com igual período de 2016, representou uma redução de 91%.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes