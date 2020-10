Luciano Bispo homenageará o Atheneu Sergipense pelos 150 anos

A Assembleia Legislativa de Sergipe, por intermédio de seu presidente, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), outorga em sessão especial a ser realizada no próximo dia 26, a Medalha do Mérito Parlamentar ao Centro de Excelência Atheneu Sergipense pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Sergipe, em especial à população sergipana.

A concessão de autoria do presidente da Alese foi aprovada pelo Conselho da “Ordem do Mérito Parlamentar” e faz parte das comemorações pelos 150 anos de fundação da instituição do Centro de Excelência Atheneu Sergipense, sendo o primeiro estabelecimento de instrução pública da província de Sergipe e, ainda hoje, é referência em educação no País.

“O Atheneu Sergipense é um marco para Sergipe, para a História da Educação no Brasil. Sua criação foi o evento cultural mais importante da década de 1870. Desde então o Atheneu não se afastou dos seus objetivos: ministrar uma instrução secundária, de caráter literário e científico, necessária e suficiente para viabilizar aos seus alunos o ingresso nos cursos superiores, como também o desempenho dos deveres do cidadão”, explica Luciano Bispo. A solenidade está prevista para as 10h30.

Por Habacuque Villacorte