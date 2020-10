Pré-Caju está previsto para acontecer em outubro de 2021

16/10/20 - 05:56:31

Representantes do trade turístico sergipano, da Augustus Produções e da Associação Brasileira dos Promotores de Evento (ABRAPE), secção Sergipe, se reuniram, na manhã desta quinta-feira, 15 de outubro, no Del Mar Hotel, na Orla de Atalaia. A pauta da reunião foi o calendário de eventos em 2021, focada na retomada econômica em Sergipe até um período de pós-pandemia.

Durante o encontro, ficou definido o retorno do Pré-Caju com data prevista para acontecer nos dias 9 e 10 de outubro de 2021, na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE). A expectativa era que a saudosa prévia carnavalesca sergipana, considerada a maior do país, fosse realizada neste ano de 2020, mas o projeto foi inviabilizado em virtude da pandemia do Covid-19.

“Um evento pensando no ano de 2021 para termos organização e planejamento para um calendário de eventos afinados em todo o estado de Sergipe e que possa ser divulgado com ampla antecedência juntamente com o trade turístico. A ideia é que seja divulgado por todas as entidades do setor para todo o Brasil tanto as nossas potencialidades turísticas como o que temos a oferecer na parte de eventos. Temos carnaval, as grandes festas juninas, o Pré-Caju que iremos fazer nos dias 9 e 10 de outubro na Orla da Atalaia, a Odonto Fantasy, eventos esportivos, eventos culturais e muito mais que serão divulgados em todo o país para atrair o maior número de turistas possível”, destacou o diretor regional da Abrape Sergipe e realizador do Pré-Caju, Fabiano Oliveira.

O pontapé inicial para realização do Pré-Caju já foi dado, agora é torcer para que tudo se restabeleça e no próximo ano os foliões possam encher de alegria às ruas e camarotes da efervescente festa, que reúne grandes artistas locais e nacionais.

Participaram da reunião com empresários do trade turístico, o deputado federal e presidente da Fecomércio Laércio Oliveira; o presidente regional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Bruno Dórea; o presidente regional da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis, Antônio Carlos Franco; os diretores da Abrape Sergipe, Gustavo Paixão e Wadson Araújo; a diretoria da Augustus Produções com Lourival Oliveira, Nicinha Oliveira, Augusto Oliveira e Yuri Rocha; os organizadores do Bloco Cajuranas, Ailton Coelho e Edson Papai; o jornalista Hugo Julião; o presidente regional da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, Luiz Mendonça; os representantes do Bloco Papagaios, Djalmir Brandão; a representante do Sergipe Destination, Daniela Mesquita; Coronel Magno; Tia Lu do Sindicato dos Guias de Turismo de Sergipe; e o empresário Emanuel Oliveira, do Real Classic Hotel.

Por Osanilde Oliveira