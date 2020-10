Ser Educacional e NE Capital lançam programa de apoio à startups

16/10/20 - 08:28:30

Incentivo é por meio da Overdrives e processo de seleção vai de 12 de outubro até o final do ano

Apostar nos talentos da área de tecnologia, com ideias inovadoras e que precisam de apoio para desenvolver suas propostas. Com esse objetivo, o grupo Ser Educacional, por meio do Centro de Inovação da UNINASSAU – Overdrives, e a NE Capital, empresa do Grupo JCPM, se uniram para o lançamento do programa de aceleração de startups, o Pontes Overdrives. As inscrições estão abertas a partir do dia 12 de outubro e seguem até o dia 23 de novembro por meio do site pontes.overdrives.com.br. As selecionadas serão conhecidas até o fim de dezembro.

O presidente do Ser Educacional, Jânyo Diniz, destaca que a nova parceria potencializa o objetivo inicial do Centro de Inovação. “O Overdrives nasceu com a missão de se colocar à disposição da sociedade, das empresas e indústrias em busca de soluções específicas para negócios e empreendedores. Com a parceria, poderemos fortalecer a base criada para continuar cumprindo nossa missão”, disse o executivo.

O aporte financeiro nas empresas será feito em conjunto entre os dois grupos empresariais – que, inicialmente, entram como sócios da ideia. “Um processo de aceleração como esse nos dá a oportunidade de ter contato com iniciativas de diversas áreas, vindas de todo o Brasil, e pode ser um importante veículo para diversificação dos negócios e para buscar inovação nos setores onde já atuamos. Adicionalmente, envolver nossos executivos em processos de colaboração com as startups aceleradas trará crescimento pessoal para os mesmos e fortalecerá a nossa cultura de inovação”, pontua o gerente de Inovação do Grupo JCPM, Sérgio Barreto.

O Pontes Overdrives busca projetos nos mais variados setores. Cada ciclo de aceleração terá duração de seis meses, podendo ser ampliado para dois ciclos, ou seja, um ano dentro do projeto. Durante o processo, executivos do Ser Educacional e do JCPM irão apoiar as startups no desenvolvimento do negócio por meio de mentoria e conexões no mercado.

“O programa Pontes Overdrives é um marco na evolução do hub de inovação da UNINASSAU. Ele abrirá novas e grandes oportunidades no ecossistema de startups, apresentando um modelo de aceleração atrativo por cobrir as cinco demandas principais das aceleradas em início de operação: acesso à capital, acompanhamento estratégico e operacional, conexão com o mercado, apoio técnico por meio de uma extensa rede de mentores e o desenvolvimento de uma comunidade empreendedora aberta a trocas de experiências”, afirmou o diretor executivo de Inovação e Serviços do grupo Ser Educacional, Joaldo Diniz.

O Overdrives tem se destacado como aceleradora no Brasil, tendo ficado no top3 da edição de 2019 do Startup Awards, principal premiação do ecossistema brasileiro de startups.

