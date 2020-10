Serviços ofertados pelo ITPS refletem importância da ciência e tecnologia para a população

Comemorado em 16 de outubro, o Dia da Ciência e Tecnologia convoca a sociedade a voltar seus olhares para os avanços e benefícios conquistados pela comunidade científica em prol da coletividade. Nesse sentido, o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) desempenha um papel fundamental no âmbito estadual, estando presente em diversos objetos e serviços que fazem parte do cotidiano dos sergipanos. Essa função se torna ainda mais importante em tempos de pandemia, com a busca constante por soluções capazes de garantir segurança e qualidade de vida para a população.

Ainda que nem sempre estejam visíveis ou sejam de amplo conhecimento do público em geral, os progressos científicos e tecnológicos estão, com frequência, envolvidos de forma natural em atividades rotineiras, chegando a passar despercebidos em alguns casos. Quem chama a atenção para este processo é a diretora-presidente do ITPS, Lúcia Calumby, que traz exemplos de como a Ciência e a Tecnologia se manifestam nas práticas diárias mais básicas.

“A água que você bebe tem que ter sua qualidade atestada, e isso se faz através da análise de potabilidade da água, executada nos Laboratórios de Água e Microbiologia do ITPS. No alimento que você ingere, a composição nutricional pode ser feita em nosso Laboratório de Bromatologia. A fertilidade do solo usado para plantar esse alimento tem que ser analisada para que o produtor agrícola tenha uma boa produtividade, e essa análise é feita no Laboratório de Solos do ITPS. O fertilizante que o agricultor utiliza também precisa ter sua composição atestada por meio do nosso Laboratório de Ensaios Inorgânicos. Em tudo isso, o trabalho do ITPS está presente, sem que muitas vezes cheguemos a nos dar conta”, afirma a presidente.

Lúcia Calumby também atenta para o trabalho de fiscalização feito pelo ITPS nas mercadorias que são embaladas e medidas sem a presença do consumidor. Como órgão delegado do Inmetro em Sergipe, o instituto realiza a fiscalização do peso, volume, comprimento e unidade de produtos, comparando os dados com as informações dos rótulos. Todas essas ações integram uma sólida trajetória iniciada há 97 anos, desde sempre comprometida com a prestação de assistência especializada à sociedade sergipana.

Para a diretora-presidente, o atual momento vivido pela população mundial em face da pandemia do Coronavírus (Covid-19) demonstra a importância da Ciência e da Tecnologia no controle de crises e no desenvolvimento econômico e social. “Quando uma pandemia se alastra pelo mundo, uma das grandes necessidades é o desenvolvimento de uma vacina ou de um tratamento específico. Assim, enxergamos que é através da Ciência e Tecnologia que muitas doenças foram controladas. No mundo todo surgiram pesquisas em diversas áreas do conhecimento, como novos testes rápidos e respiradores, tecido antiviral, produção de máscaras em grande escala com impressoras 3D, entre outras. Para reagir a uma emergência como a que estamos vivendo, os países devem fazer investimento regular na produção do conhecimento científico”, considera.

Em se tratando de produção científica, a contribuição do ITPS está focada em linhas de pesquisa voltadas à ampliação da competitividade das empresas sergipanas e à melhoria da prestação de serviços, sobretudo no setor público. “Estamos atentos às noções de crescimento inclusivo, desenvolvimento sustentável e bem-estar da população. Isto inclui atender demandas de políticas públicas e desenvolver práticas que contribuam para novos acordos de cooperações internacionais. O que temos buscado é desenvolver pesquisas aplicadas que podem facilitar o desenvolvimento e estratégias de diversas áreas no estado”, enfatiza Lúcia Calumby.

