Zezinho Sobral estimula empreendedorismo nas Rotas Turísticas de Sergipe

16/10/20 - 13:56:09

Deputado solicita viabilidades para micros e pequenos empreendedore

Incentivador do turismo sergipano, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) comemora a sanção da Lei nº 8771/2020, que institui a Rota Turística ‘Rota do Litoral Sul de Sergipe – Praias do Litoral Sul’, da nº 8772/2020, que cria a ‘Rota da Farinha’, e da nº 8773/2020, que constitui a ‘Rota do Baixo São Francisco’. Para o parlamentar, essas rotas são importantes para a expansão do nome de Sergipe e facilitarão a captação de recursos para o fortalecimento do setor.

“São rotas que trazem vertentes diferenciadas para consolidar a política de turismo do estado. A partir de agora, Sergipe terá a possibilidade da obtenção de financiamentos junto ao Ministério do Turismo para a manutenção de rodovias, estimular o empreendedorismo nas áreas turísticas, além de gerar emprego e renda”, comentou Zezinho Sobral.

Diante da perspectiva de crescimento na área turística, especialmente nas regiões cujas rotas serão abrangentes, Zezinho Sobral fará uma solicitação ao Conselho Estadual de Meio Ambiente no que diz respeito ao licenciamento prévio para a instalação de pequenos e médios empreendimentos. De acordo com o deputado, a partir da sanção dessas Leis, é preciso olhar para o empreendedorismo.

“Já fiz essa sugestão aos órgãos ambientais e solicitarei ao Conselho Estadual de Meio Ambiente para que possa chancelar licenciamentos prévios destinados às empresas voltadas a área turística e demais atividades que desejam implementar nessas rotas. Isso facilitará a vida do empreendedor, facilitará o licenciamento de quem já exerce atividades locais e permitirá que novas estruturas sejam criadas. Isso também é trabalho de desenvolvimento”, sugeriu Zezinho Sobral.

“Queremos que Sergipe avance positivamente na economia, no turismo, na geração de emprego e renda. É possível promover o desenvolvimento respeitando as leis ambientais, sempre em sintonia com o crescimento econômico e social. Precisamos criar um sistema que permita o fortalecimento dessas rotas, permitindo condições e viabilidades para que o pequeno e o médio empreendedor cresçam”, complementou.

Rotas

A Rota Turística do Baixo São Francisco abrangerá os municípios de Monte Alegre de Sergipe, Porto da Folha, Gararu, Nossa Senhora de Lourdes, Canhoba, Propriá, Japoatã, Neópolis, Ilha das Flores, Brejo Grande, Itabi, Amparo do São Francisco, Telha, Cedro de São João, São Francisco e Santana do São Francisco. Dentre as atrações estão passeios ecológicos, passeios de catamarã pelo Rio São Francisco, lagoas, cachoeiras, artesanatos, gastronomia, além de eventos culturais.

A Rota da Farinha será composta pelos municípios de São Domingos, Macambira, Campo do Brito, Itabaiana, Moita Bonita, Ribeirópolis, Santa Rosa de Lima, Malhador, Nossa Senhora das Dores e Lagarto. Além da beleza natural peculiar da região, o turista que passar por essa Rota conhecerá as Casas de Farinha, tradição secular típica da cultura sergipana e toda a culinária.

Já a Rota do Litoral Sul de Sergipe – Praias do Litoral Sul incorporará os municípios de Itaporanga D’Ajuda e Estância, compreendendo os destinos turísticos das praias da Caueira, do Abaís, do Saco, Lagoas dos Tambaquis, Costa das Dunas, Povoado Caibrós e Ilha Mem de Sá. Além de toda a beleza do litoral, o turista também ficará contemplado com as atrações culturais e eventos tradicionais na região, a exemplo a Festa do Caranguejo e as Festas Juninas de Estância.

Ascom Deputado Zezinho Sobral