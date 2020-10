Calor e possibilidade de chuva em algumas áreas de Sergipe marcam o fim de semana

Temperaturas continuam elevadas, mas de forma mais branda que nas últimas semanas

Calorão e tempo parcialmente nublado vão ser as características principais deste fim de semana em todas as regiões de Sergipe, é o que prevê o serviço de meteorologia do Governo do Estado, que tem previsão ainda de períodos de chuva em algumas partes do estado. A temperatura máxima pode chegar aos 34° em alguns municípios sergipanos.

Nos Territórios Agreste e Alto Sertão, a mínima fica entre 19° e 20°, enquanto no litoral ela se mantém entre de 23° e 24°.

As imagens do satélite GOES – 16, (operado pela Nasa) mostram, sobre estado de Sergipe, circulação nebulosa estável, caracterizando tempo parcialmente nublado em todas as mesorregiões sergipanas. Para esta sexta-feira(16), as previsões indicam tempo parcialmente nublado, com ocorrência de precipitações leves e isoladas durante a madrugada e manhã na mesorregião do Centro Sul Sergipano.

No sábado(17), as previsões indicam tempo parcialmente nublado, com ocorrência de precipitações leves e isoladas durante a madrugada e manhã nas mesorregiões do Alto Sertão, Agreste Central e Centro Sul Sergipano, já no domingo(18), as previsões indicam tempo parcialmente nublado, com ocorrência de precipitações leves e isoladas durante a madrugada e manhã nas mesorregiões da Grande Aracaju, Alto Sertão, Agreste Central e Centro.

Instabilidade de chuvas

O meteorologista da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Sedurbs, Overland Amaral, explica que, devido a escoamento da zona de convergência do Atlântico Sul, vindo do Estado da Bahia para Sergipe, a partir do próximo dia 17 começam algumas ocorrências de chuva nos territórios Oeste do Estado de Sergipe, divisa com a Bahia, pela madrugada. “O que de fato vai ficar acontecendo são chuvas sempre no período da noite e madrugada, especialmente do dia 19 e 20, onde as chuvas tendem a aumentar em todo o Estado. E esse período de chuvas vai até o final do mês e vai proporcionar melhorias para as áreas de colheitas do milho no Oeste do Estado de Sergipe”, explica.

Overland Amaral ressalta que para os produtores de grãos e milhos será um ótimo período. As cidades de Pinhão, Glória, Carira, Simão Dias, Monte Alegre, Pedra Mole, Riachão, Aparecida e Frei Paulo onde localiza ‘o cinturão do milho’, e esses dias de chuvas na nova quinzena, terá influência na produção e colheita do grão.

