DEPUTADOS DESTACAM A RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS NO SERTÃO SERGIPANO

17/10/20 - 09:18:09

Os deputados Luciano Pimentel (PSB) e Janier Mota ( PL) participaram na tarde desta sexta-feira, 16, da solenidade de assinatura da Ordem de Serviço para a reestruturação da malha viária entre os municípios de Monte Alegre e Porto da Folha. Na solenidade, o governador Belivaldo Chagas agradeceu o apoio da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), pela aprovação do empréstimo no valor de 200 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal.

Luciano Pimentel destacou a importância das obras que serão executadas pelo Governo de Sergipe.

“Nós ficamos muito gratificados em assistir mais uma ordem de serviço de recuperação de rodovias no governo Belivaldo Chagas. São rodovias muito importantes para as comunidades dos municípios de Monte Alegre e Porto da Folha e a recuperação dará segurança às pessoas que trafegam”, ressalta.

Para a deputada Janier Mota, o momento é de felicidade.“Estou muito feliz em ver a realização de um sonho de muitos anos, pois já morei aqui no município e só tenho a agradecer a Deus e ao nosso governador, aos secretários pois os moradores que vinham clamando por essa rodovia. É um momento gratificante que vai beneficiar o Alto Sertão. Vai melhorar toda a nossa região. Chegou o nosso grande dia com a assinatura da ordem de serviço e agora é só aguardar o início das obras”, comemora.

Investimentos

De acordo com o governador Belivaldo Chagas, o investimento será de mais de 20 milhões de reais. “Quero agradecer o apoio da Assembleia Legislativa através do presidente Luciano Bispo e demais deputados e ao senador Rogério Carvalho para que os recursos pudessem ser liberados e com isso possamos executar essas obras que vinham sendo cobradas há muito tempo pela população local”, enfatiza Belivaldo Chagas.

Belivaldo disse ainda que conviver ao mesmo tempo com a crise econômica e a pandemia não é fácil, mas somando a esforços com o Governo federal e a Assembleia Legislativa, o dever de casa foi feito.

“Buscamos instituições financeiras e tivemos o aval para lançar o Pró-Rodovia e com isso teremos 130 milhões de recursos do Tesouro Nacional e 200 milhões da Caixa Econômica Federal e contamos com o apoio de todos; da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional, pois sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Agradeço aos deputados e ao senador Rogério Carvalho, que lutaram para que os recursos sejam liberados e as rodovias sejam recuperadas”, entende.

“Essa rodovia integra duas importantes cidades: Monte Alegre a Porto da Folha. A reestruturação vem sendo muito esperada pelos produtores e eu tenho a satisfação de ter participado da liberação dos 200 milhões, mas o mais importante é que toda a população da região será beneficiada”, complementa o senador Rogério Carvalho.

Os serviços serão executados pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e pelo Departamento Estadual de Infraestrugura Rodoviária (DER), com a finalidade de facilitar o transporte intermunicipal, da safra agrícola e da pecuária.

A solenidade aconteceu no trevo entre as cidades de Monte Alegre e Porto da Folha e contou com a participação de parlamentares, secretários de governo e representantes dos dois municípios.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza