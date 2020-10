Diretor Executivo do Tiradentes Institute assume vice-presidência do Conselho de Cidadãos de Boston

A eleição do Mestre em Relações Internacionais, Otávio Correia, coloca a Unit no caminho de se tornar referência na região da Nova Inglaterra, nos EUA.

O professor de Política Internacional, Bacharel e Mestre em Relações Internacionais e Diretor Executivo do Tiradentes Institute, em Boston (EUA), Otávio Correia, foi eleito Vice-Presidente da Temática Educação do Conselho de Cidadãos de Boston (CBB).

Órgão consultivo apartidário que tem como objetivo principal representar os interesses da comunidade brasileira residente na jurisdição do consulado de Boston, o CCB, na prática, apresenta propostas de ações e políticas públicas que tornam os serviços consulares e a atuação do Itamaraty mais efetiva e eficiente, inclusive atuando em negociações com órgãos políticos locais e regionais. Essa iniciativa também conta com a colaboração da secretaria das comunidades brasileiras residentes no exterior.

“No desempenho de sua missão, o CCB zela e promove a imagem dos brasileiros, e do Brasil, no exterior. Seus membros compõem uma comunidade respeitada e admirada pela sociedade local, e buscam sempre difundir nossa língua e nossas tradições”, explica o Vice-Presidente, Otávio Correia.

O Conselho com sede na cidade de Boston, estado de Massachusetts, atua na Jurisdição do Consulado-Geral do Brasil em Boston, sendo assim, Massachusetts, New Hampshire, Maine e Vermont.

Pelos próximos dois anos, Otávio Correia terá papel de articulador na organização de reuniões, submissão de propostas ao Presidente do CCB e ao Consulado, planejar feiras, festivais e encontros, conforme interesse da comunidade, manter o canal de comunicação com a comunidade no âmbito de suas respectivas áreas, com vistas ao levantamento de necessidades.

“Além do Consulado, haverá contatos diretos, com governos locais e estadual, possibilitando aberturas políticas e conhecimento de informações relevantes para que possamos expandir nossa atuação acadêmica na região, auxiliando também no desenvolvimento da comunidade brasileira, o que reforça nosso compromisso social para além das fronteiras do Brasil”, explica.

O Tiradentes Institute figura no centro político e social local, o que somado à atuação científica e acadêmica já realizada, o coloca no caminho de ser uma referência quando o assunto for Brasil na região da Nova Inglaterra, nos EUA.

“A representação da Unit, com o prof. Otávio Correia na condição de Vice Presidente da Temática Educação do Conselho de Cidadãos de Boston, é uma demonstração do reconhecimento da trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Tiradentes Institute, em Boston, no fortalecimento das relações institucionais entre Brasil e Estados Unidos, sobretudo na busca por inserir alunos da Universidade Tiradentes e professores em experiências educacionais que irão ampliar os seus horizontes. Aliado a isso, vale destacar que dessa forma, contribuiremos ainda com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, por meio do Consulado Geral do Brasil em Boston” ressalta Saumíneo Nascimento, Vice-Presidente de Relações Institucionais da Sociedade de Educação Tiradentes S/A.

“Essa designação confirma a consolidação do Tiradentes Institute como o nosso braço internacional. É a contribuição do Grupo Tiradentes, na temática de educação, que é o nosso foco e, para além do instituto, com o Innovation Center. Uma demonstração do protagonismo da comunidade local que com certeza trará frutos para os nossos projetos no Brasil”, conclui Domingos Machado, Vice-presidente de Estratégia, Internacionalização e Inovação do Grupo Tiradentes.

