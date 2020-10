Flores, espirros & primavera

Caracterizada pela beleza floral, estação traz consigo algumas complicações que acometem principalmente bebês e crianças

Com a chegada da estação das flores, tão esperada para aqueles que se encantam pela beleza delas, já que estão mais evidentes neste período, é também importante estar atento aos cuidados com a saúde, próprios desse período. Os pais já devem acender o alerta, porque bebês e crianças são acometidos por doenças específicas ao longo da primavera.

A estação traz consigo algumas complicações para a saúde, entre elas a catapora e doenças alérgicas. Além destas, o cuidado neste ano também é direcionado ao coronavirus e para os pequenos, a recomendação do pediatra do Sistema Hapvida, Marcus Vinicius Silva, é de manter a casa sempre arejada e reforçar o aleitamento, no caso dos lactentes.

Sobre as alergias, o especialista explica o porque de ser tão comum a ocorrência da rinite e conjuntive alérgica juntas. “As duas doenças costumam acontecer concomitantemente por serem no mesmo tecido epitelial. Com a coceira causada pela rinite, é favorecida também a inflamação conjutival”, aponta. Nestes casos, o uso do soro fisiológico na lavagem dos olhos é indicado pelo pediatra como opção para aliviar o prurido.

Outra doença bastante temida e com alta incidência neste período é a catapora. Transmitida pelo vírus Varicela-Zoster, ela é altamente contagiosa e caracteriza-se por lesões na pele e coceiras. Hidratação, cuidados com a higiene e uso de uma loção anti-pruriginosa nas lesões são as formas de tratamento elencadas por Souza. “Independente da doença, é importante que todos os sintomas infantis sejam observados com atenção para perceber se há piora no quadro clínico”, destaca.

Fonte e foto assessoria