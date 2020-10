MOTORISTA MORRE APÓS CAMINHÃO TOMBAR PRÓXIMO A CRISTINÁPOLIS

17/10/20 - 07:53:30

Um grave acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira (16) deixou uma vitima fatal, após uma carreta carregada com laranja sair da pista e tombar entre os KM 195 e 196 da BR-101.

Devido a gravidade do acidente, o condutor não resistiu aos ferimentos e morreu nas proximidades do município de Cristinápolis.

As informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF/SE), são de que o condutor perdeu o controle do veículo, saindo da pista e colidindo com a estrutura lateral da rodovia.

Foto redes sociais