Noite de muita violência em Itabaiana: três homens em uma carroça são assassinados

17/10/20 - 10:27:30

Três homens foram assassinados na noite da última sexta-feira (16) no município de Itabaiana.

As informações são de que um homem identificado como Adenilton caminhava por uma rua do Bairro Riacho Doce, quando foi surpreendido por quatro homens em uma carroça, e que efetuaram disparos de arma de fogo, matando-o no local.

Em seguida, quando o quarteto tentava fugir, foi surpreendido por populares, que queriam linchá-los, a fim de vingar a morte de Adenilton. Dois deles conseguiram fugir, mas os outros dois foram alcançados pelos populares. Supostamente Erisvaldo e Emanuel participaram do assassinato de Adenilton.

A dupla foi atingida por golpes de faca, pedaços de pau e pedradas, o que ocasionou a morte dos dois.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e confirmou os três óbitos.

No IML, eles foram identificados como Adenilton dos Santos, 28 anos; Erisvaldo Cardoso Crispim, 26 anos e Emanuel da Silva Alves, de 27.

Em nota, a Polícia Civil já deu início às investigações sobre um triplo homicídio que ocorreu durante a madrugada deste sábado, 17, na cidade de Brejo Grande. No crime, duas mulheres e um homem foram mortos.

De acordo com as informações preliminares, a casa onde as vítimas estavam foi invadida por um grupo com cinco homens. A informação é de que o crime teria sido praticado com uma espingarda calibre 12, pois há cápsulas do calibre no local.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e foram acionados o Instituto Médico Legal (IML) e a Criminalística.

Com informações do ITNET