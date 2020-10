Covid-19: Prefeitura de Aracaju realizou esta semana, 641 testes rápidos

17/10/20 - 07:09:56

A Prefeitura de Aracaju realizou esta semana, 641 testes rápidos para detecção da covid-19 na população. A ação faz parte do projeto TestAju e o local escolhido para realização foi o bairro 17 de Março e o bairro América.

A cada ação são programados 600 testes rápidos IGG/IGM, em espaços públicos não divulgados previamente para evitar aglomeração. Hoje, das 519 pessoas testadas, cinco testaram positivo para IGM/IGG, duas para IGM e 32 para IGG, o que indica que essas pessoas estão na fase crônica e convalescente ou já tiveram contato com a doença em algum momento.

Na última quarta, dia 14, foram testadas 122 pessoas. Dessas, duas testaram positivo para IGM e seis para IGG.

Até o momento, foram testadas 7.644 testadas. O resultado sai em média depois de 20 minutos. Em caso de IGM positivo, o profissional conversa com o paciente e orienta clinicamente sobre o que ele deve fazer. Se a pessoa é totalmente assintomática e não apresentou sintomas graves em semanas anteriores, é aconselhado a respeito da importância do isolamento social e do uso da máscara. Mas caso o paciente apresente sintomas, é encaminhado para uma das Unidades de referência, para ser feito o teste RT-PCR.

