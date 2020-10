Rodrigo Valadares comemora novas rotas turística e lamenta atual situação do setor em Aracaju

17/10/20 - 09:44:48

Nesta sexta-feira, 16, foi publicada no Diário Oficial de Sergipe a consolidação dos roteiros turísticos, sob as leis Nº 8.771, que cria a Rota do Litoral Sul de Sergipe – Praias do Litoral Sul; Nº 8.772, que institui a Rota da Farinha e a Nº 8.773, que cria a Rota do Baixo São Francisco.

A iniciativa faz parte do Programa de Recuperação Econômica – Avança Sergipe. Para que o estado volte a crescer, gerando emprego e renda para o seu povo, através de um setor altamente importante e bastante afetado, como é o turismo.

Para o candidato a prefeito de Aracaju, Rodrigo Valadares, filho do saudoso Pedrinho Valadares – que deixou um grande legado de trabalho quando Secretário Estadual de Turismo – a notícia é animadora, pois, segundo ele, o Turismo já sofre uma queda decadente, especialmente em Aracaju.

“Todos nós sabemos do enorme potencial turístico existente no estado de Sergipe, em especial na nossa cidade de Aracaju. Temos belezas naturais, praias belíssimas, espaços que podem ser utilizados para atração de turistas nacionais e estrangeiros. Entretanto, assistimos lamentavelmente à queda vertiginosa do fluxo turístico e à consequente destruição da riqueza gerada em nosso município”.

O candidato bolsonarista lamenta, ainda, o abandono da Orla de Atalaia, na capital sergipana, e relembra quando recebeu o título nacional da orla mais bonita.

“A Orla de Atalaia, já considerada a mais bela do Brasil, atualmente se encontra em completo abandono. A gestão atual não consegue formular um efetivo calendário, visando a promoção de eventos e a atração de visitantes o que se agrava com os alarmantes indicadores na área de segurança pública.

De fato, desde o período em que Pedrinho Valadares foi Secretário Estadual de Turismo (2003 a 2006), não se tem uma política consistente no setor, fazendo com que a experiência do turista em nossa terra não seja satisfatória.

Em seu plano de Governo, Rodrigo Valadares destacou medidas para recuperar a deteriorada cadeia turística em Aracaju, a fim de iniciar a retomada econômica agressiva do setor, apresentando as seguintes propostas:

“Desenvolvimento do “Plano Municipal de Turismo”, buscando a organização do turismo local e a recuperação do sentimento de orgulho de ser aracajuano; Transformação do Kartódromo Emerson Fittipaldi em Autódromo Internacional por meio de Parceria Público-Privada, visando a atração de investimentos e da vinda de categorias automobilísticas para Aracaju; Criação de calendário de eventos, em parceria com a iniciativa privada, aproveitando o espaço urbano para promoção de atividades culturais, gastronômicas, musicais, artísticas, entre outras; Garantir a manutenção de instalações e equipamentos turísticos por meio de parcerias com o setor privado e o fomento de Aracaju no Brasil e no exterior”.

Por Luísa Passos

Foto assessoria