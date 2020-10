Secretaria de Estado da Saúde divulga 11ª convocação do credenciamento

Os técnicos de enfermagem e técnicos de laboratório devem comparecer ao Centro Administrativo da Saúde para a entrega de documentos

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou a 11ª lista de convocação do credenciamento para profissionais de Saúde. Deverão comparecer na próxima segunda-feira(19), no Centro Administrativo da Saúde (CAS), das 10h às 11h30, os técnicos de enfermagem, seguindo a ordem de classificação do 1º ao 30º. No período vespertino, das 14h às 16h30, será a vez dos candidatos que ocupam a colocação 31º ao 70º. Na terça-feira(20), das 8h30 às 11h30, a comissão do credenciamento receberá os candidatos que ocupam a colocação 71º ao 120º, já no período da tarde é a vez dos profissionais que estão entre 121º ao 167º.

Na quarta-feira(21), estão sendo convocados a comparecer no CAS das 8h30 às 11h30 , os técnicos de laboratório. Todos esses profissionais devem portar os documentos comprobatórios necessários. Acesse a lista de classificados no site https://www.saude.se.gov.br/?p=42195.

O credenciamento para profissionais de saúde é para os interessados em prestar serviços nos hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (Upa) 24h, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e no Serviço de Remoção Inter-hospitalar, durante a pandemia.