UFS MANTÉM O INÍCIO DAS AULAS REMOTAS PARA O DIA 19 DE OUTUBRO

17/10/20 - 08:18:23

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) informou nesta sexta-feira, 16, que permanecem suspensas as atividades presenciais, em conformidade com o previsto na Portaria nº 241/2020/GR/UFS e suas prorrogações. Os calendários acadêmicos com atividades remotas continuam sem alterações, com o início das atividades na segunda-feira, dia 19 de outubro.

As medidas de autorização de retomada gradativa das atividades presenciais de ensino e administrativas anunciadas pelo Governo do Estado em 15 de outubro não alteram o planejamento já compartilhado com a comunidade acadêmica, nos termos das recomendações do Comitê de Prevenção e Redução de riscos frente à infecção pelo Coronavirus.

Fonte: Gabinete do Reitor da UFS