Vereador de Carira, pai de ex-secretário, morre de Covid-19

Um cortejo fúnebre ocorreu no início da noite do mesmo dia no povoado Cutias.

O governador Belivaldo Chagas (PSD) escreveu nas redes sociais que “foi com pesar e consternação que recebi a notícia da morte de Valdemar Gomes Alves, de 64 anos, mais conhecido como Demar das Cutias”.

– Além de vereador pelo sétimo mandato em Carira e presidente da Câmara Municipal, Demar é pai do ex-secretário estadual da Fazenda e atual superintendente Executivo da Secretaria Geral de Governo do Estado de Sergipe, Ademário Alves, lembrou o governador.

Diz mais: “De origem humilde, do povoado carirense de Cotia, o vereador tinha uma história de serviços prestados para o município e exercia a profissão de marchante Demar estava internado num hospital particular de Aracaju há cerca de 20 dias, mas acabou não resistindo. Deixo o meu abraço e as minhas palavras de conforto para toda a família e amigos de Demar, e que Deus o tenha num bom lugar porque ele merece”.

