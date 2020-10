Vereador Heliomarto se reúne com presidente do CRMV, Eduardo Caldas

17/10/20 - 10:59:03

O vereador Heliomarto, o Abençoado (PDT) esteve reunido nesta sexta-feira (16) com o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) Eduardo Caldas, para discutir as demandas da categoria em Aracaju.

Durante o encontro com Eduardo Caldas, o vereador ouviu do presidente o pedido de informações sobre o número de veterinários que prestam serviços na secretaria municipal de saúde. “Nós tivemos a primeira reunião com o presidente e ouvimos dele o pedido para que fosse informado o número de profissionais disponíveis na secretaria e a partir daí saber o que poderá ser feito para atender as demandas do CRMV”, explicou o vereador Heliomarto.

Ainda na sexta-feira, Heliomarto entrou em contato com o representante da saúde municipal, através do jornalista Alberto Jorge, que prontamente orientou o vereador para que enviasse um oficio solicitando as informações e que o mais breve possível enviaria a resposta.

Além disso, também na sexta, o vereador informou que irá solicitar informações de como se encontra o atendimento no centro de zoonose de Aracaju e lá, ele foi informado que na segunda-feira irá receber um representante do setor para poder se inteirar da situação.

Da assessoria