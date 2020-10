4 EMPRESAS SELECIONAM PARA VAGAS DE EMPREGO E ESTÁGIO; VEJA A LISTA

18/10/20 - 08:55:06

Empresas com seleções são Ford, Banco Pan, C&C e Heach Recursos Humanos.

Ford

A Ford abriu as inscrições para Programa de Estágio 2020/2021 com foco na diversidade e inclusão. O programa vai priorizar candidaturas de negros, LGBTI+, mulheres, pessoas com deficiência e estudantes com mais de 36 anos para aumentar a representatividade desses grupos na empresa.

São 50 vagas disponíveis para estágio com duração de até dois anos e atuação nas unidades de Camaçari (BA), São Paulo, Taubaté e Tatuí (SP).

Podem participar estudantes que estejam cursando graduação em economia, ciências contábeis, administração, ciência da computação, design, direito, engenharias (elétrica, mecânica, mecatrônica, automação, produção, de computação/software), marketing, psicologia, publicidade e propaganda e sistemas da informação, com previsão de formatura entre julho de 2022 e dezembro de 2023. É necessário que o curso seja no período noturno, para que o estágio possa ser realizado durante o dia.

Os estágios com duração de até dois anos serão nas áreas de Finanças, Serviço ao Cliente, Logística, Qualidade, Desenvolvimento do Produto, RH, Compras, Marketing, Vendas e Jurídico.

Os interessados têm até o dia 28 de outubro para cadastrar o currículo no site https://fordmaisdiversidade.gupy.io/jobs/498207 e participar do processo seletivo.

As etapas do processo seletivo serão totalmente virtuais e incluem a triagem dos currículos cadastrados, dinâmica em grupo e entrevistas com as áreas de negócios.

Banco Pan

O Banco Pan está com 100 vagas abertas nas áreas de CRM, Crédito e Cobrança, Tecnologia, Marketing, BI, Banco Digital e Open Banking, com processo seletivo 100% online. Os candidatos aprovados farão toda a admissão à distância e receberão em casa um kit de boas-vindas, além dos equipamentos necessários para o início da jornada em home office.

Os cargos vão de Analista Júnior a Gerente, e a remuneração entre R$ 3.500 e R$ 13 mil. Além disso, o Banco também oferece benefícios como home office, assistência médica e odontológica, vales transporte, refeição e alimentação, auxílio creche, seguro de vida, programa de parcerias, programa de participação nos resultados, Gympass e day off de aniversário.

Todas as vagas também são destinadas a pessoas com deficiência, que integrarão o programa de diversidade e inclusão do PAN. Os interessados podem se candidatar pela página de carreiras do PAN.

C&C

A C&C Casa&Construção está selecionando Operadores de Empilhadeira, Auxiliares Operacional e Conferente para atuarem em seus centros de distribuição, localizados em Belford Roxo (RJ) e Guarulhos (SP). No total são 30 vagas abertas que exigem 6 meses de experiência e 2º grau completo.

Os contratados receberão como benefícios assistência médica e odontológica, vale transporte, auxílio refeição e seguro de vida.

Para se candidatar a um dos postos de trabalho, o interessado deve acessar o site da www.cec.com.br e enviar seus dados.

Heach Recursos Humanos

A Heach Recursos Humanos seleciona para 146 vagas, com salários que chegam a R$ 26.000, mais benefícios e participação dos resultados da empresa.

Entre os cargos estão Analista Financeiro, Gerente de Negócios, Gerente de Unidade, Assistente Comercial, Consultor de Vendas, Assistente Administrativo, Analista de Departamento Pessoal, Analista Fiscal, Analista e Assistente de Marketing, Gerente de Produção, Operador de Televendas.

Pessoas de qualquer parte do Brasil podem se candidatar às vagas, pois a maioria delas é para fazer o trabalho remotamente.